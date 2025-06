Slik går det med «de magiske syv»-aksjene:

Apple faller 1,4 prosent

Microsoft er ned 0,4 prosent

Amazon er ned 0,4

Alphabet faller 0,2 prosent

Meta Platforms er ned 0,4 prosent

Nvidia faller 0,2 prosent

Oljeprisen stiger

Oljeprisene, både nordsjøoljen Brent og den amerikanske WTI-oljen stiger tirsdag. Brent-oljen handles til 76,06 dollar per fat og er opp 5,2 prosent, etter nye urovekkende signaler fra Midtøsten.

Helge André Martinsen i DNB Carnegie skriver i sin oljekommentar tirsdag at usikkerheten i markedet øker etter at Donald Trump ba sivile evakuere Teheran, og han i natt avbrøt sitt G7-besøk. Det på tross av meldinger mandag om at Iran åpner for atomforhandlinger med USA.

Meldingene kom etter at Iran og Israel angrep mot hverandre mandag.

Forbrukerne er usikre på hva som kommer

Detaljhandelen i USA falt 0,9 prosent på månedsbasis i mai. Ex. kjøretøysalg var nedgangen på 0,3 prosent. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang på 0,7 prosent hensyntatt kjøretøy og en oppgang på 0,1 prosent eks. kjøretøysalg.

– Økonomien bremser opp, forbrukerne er usikre på hva som ligger foran dem, og velger derfor å spare generelt fremfor å bruke penger i butikker og kjøpesentre, sier Chris Rupkey, sjeføkonom i Fwdbonds, til CNBC.

Samtidig har det blitt kjent at den amerikanske industriproduksjonen falt 0,2 prosent på månedsbasis i mai. Her var det forventet en oppgang på 0,1 prosent, ifølge Trading Economics. Kapasitetsutnyttelsen i den amerikanske industrien var på 77,4 prosent, litt under forventningene på 77,7 prosent.

Rentekutt?

Onsdag kveld klokken 20 norsk tid står markedet foran nok en rentebeslutning fra den amerikanske sentralbanken Federal Reserve (Fed).

Det er bredt ventet at styringsrenten vil bli holdt uendret innenfor intervallet 4,25-4,50 prosent, men Fed vil komme med oppdaterte økonomiske prognoser.

I stedet har markedet mistet litt av troen på at Fed senere i år kutter to ganger, til tross for at inflasjonstallene til nå har holdt seg på den snille siden.

Også i forkant av rentemøtet i Federal Reserve (Fed) onsdag har president Donald Trump vært ute med skarp kritikk av og instrukser overfor Fed-sjef Jerome Powell.

Grunnen er åpenbar: Den amerikanske staten har betalt 776 milliarder dollar i gjeldsrenter de siste åtte månedene. Det er 7 prosent mer enn samme periode i fjor, ifølge Bloomberg.