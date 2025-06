Det er blandet stemning på børsene i Asia onsdag morgen, og det er fortsatt økende spenninger mellom Israel og Iran som tynger.

USAs president Donald Trump hiver nå bensin på bålet og vurderer et militært angrep mot Iran, samtidig som han krever at landets leder ayatolla Ali Khamenei «overgir seg».

I et innlegg på Truth Social skriver Trump at han krever «ubetinget overgivelse» fra Iran.

«Kommentarer fra president Trump har utløst spekulasjoner om at USA vil bli mer involvert i konflikten mellom Iran og Israel, som eskalerte betydelig for fem dager siden», skriver ANZ-analytikere i en oppdatering, ifølge CNBC.

I Japan stiger Nikkei 0,74 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,65 prosent.

Ferske tall viser at landets eksport falt 1,7 prosent på årsbasis i mai, noe som er langt mindre enn nedgangen på 3,8 prosent som Reuters forventet.

Tallene kommer dagen etter at Bank of Japan i sin pengepolitiske rapport fremhevet at landets vekst sannsynligvis ville «modereres» på grunn av faktorer som handel.

Shanghai Composite i Kina faller 0,20 prosent, CSI 300 er ned 0,07 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes 1,17 prosent.

Kospi i Sør-Korea legger på seg 0,54 prosent. I India er Nifty 50 opp 0,34 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia styrkes marginale 0,03 prosent, mens Straits Times i Singapore faller 0,33 prosent.