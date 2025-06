Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag 18. juni:

Ketil Skorstad og William Hatle satset 1 million kroner på spillselskapet Hacksaw under corona. Fem år senere har de fått tilbake 13 ganger pengene i utbytte, og har fremdeles aksjer for 150 millioner når selskapet går på børs i Sverige med en prising på 23 milliarder kroner.

I 2024 leverte selskapet et resultat etter skatt på 1,3 milliarder kroner. Markedet for digitalt casinospill ventes å vokse kraftig, og Hacksaw sikter mot videre ekspansjon.

Nordic Semiconductor falt kraftig etter svake kvartalstall i april, men har siden steget nesten 40 prosent. Flere profilerte investorer har brukt fallet til å kjøpe stort, blant annet Aasulv Tveitereid, som nå sitter på aksjer for 320 millioner kroner. Han har tjent 83 millioner siden bunnen 29. april.

Også Peter Hermanrud, Ole Petter Kjerkreit, Ketil Skorstad og Arne Blystad har kjøpt – og flere har allerede tatt solide gevinster.

Aksjen svinger fortsatt mye, og analytikernes kursmål spriker fra under 100 til 160 kroner.

Stortingsflertallet vedtok mandag Norgespris på strøm. Ordningen innføres fra 1. oktober, og skal ta bort uforutsigbarheten i strømutgiftene. Dermed vil Norgespris bidra til at inflasjonen svinger mindre fra måned til måned – og også bli lavere.

Men lavere inflasjon som følge av en strømstøtte vil neppe gi lavere rente, ifølge økonomene. Bedriftene får ikke Norgespris, og kostnadspresset øker.

Norgespris kan gi husholdningene opptil 35 prosent lavere strømregning – og vil kunne trekke KPI ned, men ikke nødvendigvis påvirke rentesettingen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om maset om lederlønningene.

Han skriver at det tydeligvis er så kjedelig på Stortinget for tiden, at SV får stor oppmerksomhet fordi regjeringen «får slakt etter lederlønnshopp». Det er ikke rare «hoppet». Arbeidstagerne fikk en lønnsvekst på 5,6 prosent i fjor, mens toppsjefene i de statseide selskapene fikk 8,1 prosent.

Er det noe å mase om? SV-leder Kirsti Bergstø mener åpenbart det, og vår rosa konkurrent slår det stort opp. Vi er lei av denne lønnsdebatten.

Vestre hører vi selvfølgelig ikke noe fra, og maset fra SVs partileder Kirsti Bergstø er bare å overse. Hun kommer tilbake ved neste tariffoppgjør, og vil fortelle om alle «lederlønnshoppene» hun ser.

