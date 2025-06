Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Oslo Børs fortsetter å overraske i 2025. Bak oppgangen ligger kjente drivere: olje, shipping og geopolitikk.

«Sammen med tyske DAX 30 er den norske børsen blant årets sterkeste – begge opp over 17 prosent hittil. Spørsmålet er: Hva driver dette, og hvor bærekraftig er utviklingen?», skriver analytikeren.

Berntsen trekker også frem at olje- og shippingaksjene – tunge sektorer på Oslo Børs – har fått et nytt løft, godt hjulpet av stigende oljepriser og fraktrater.

«Denne utviklingen skjer parallelt med økt geopolitisk uro i Midtøsten, mellom Israel og Iran. Historisk vet vi at slike konflikter gir markedsuro, men også høyere råvarepriser. Slikt gagner Norge – en råvareeksportør i en verden preget av energiusikkerhet», skriver han.

«De siste dagene har både USA og Kina vist tegn til å engasjere seg mer direkte i konflikten. Om president Trump og president Xi faktisk samkjører sin innsats overfor Iran, kan vi se konturene av et geopolitisk vendepunkt. Vanligvis har USA og Kina motstridende interesser – men når de samarbeider, er det ingen som har større gjennomslagskraft en de», påpeker analytikeren.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia onsdag morgen, og det er fortsatt økende spenninger mellom Israel og Iran som tynger.

I Japan stiger Nikkei 0,74 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,65 prosent.

Ferske tall viser at landets eksport falt 1,7 prosent på årsbasis i mai, noe som er langt mindre enn nedgangen på 3,8 prosent som Reuters forventet.

Shanghai Composite i Kina faller 0,20 prosent, CSI 300 er ned 0,07 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes 1,17 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er onsdag morgen ned 0,46 prosent til 76,14 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,07 prosent på 74,79 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,04 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

I motsetning til mandagens handel, som endte i pluss, stengte New York-børsen ned tirsdag etter at investorenes risikovilje sank som følge den eskalerende situasjonen i Midtøsten.

Samleindeksen S&P 500 falt 0,8 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte ned 0,7 prosent. Tek-indeksen Nasdaq falt 0,9 prosent.

Blant enkeltaksjer var det særlig fornybare aksjer som fikk juling på Wall Street tirsdag etter at Senatet vil ha en full utfasing av skatteinsentiver for både sol- og vindkraft innen 2028. Dette fremgår i den reviderte versjonen av Donald Trumps budsjettforslag.

Solaredge Technologies falt 33 prosent, mens Enphase Energy endte ned 24 prosent. Sunrun og First Solar falt henholdsvis 40 og 18 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,2 prosent tirsdag til 1.636,76. Det ble ny all-time high for niende dag på rad og den 22. i år. Oppgangen ble ledet an av solide løft i energi- og shippingaksjer.

Frontline steg 4,8 prosent på høyere tankrater. Selskapet bekreftet at skipet «Front Eagle» har kollidert med «Adalynn» ved Hormuzstredet. Samtidig rapporterte ABG et nytt hopp i VLCC-ratene, som mandag lå på 56.298 dollar dagen – opp over 14.000 dollar fra før helgen, tilsvarende 34 prosent.