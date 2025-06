Saken oppdateres.

Hovedindeksen på Oslo Børs åpnet dønn flatt onsdag, men stiger 0,2 prosent til 1.640,06 poeng etter en times handel. Hvis børsen stenger med oppgang i dag, blir det den 10. dagen på rad med all-time high - for første gang siden september 2004.

Dagens bevegelser

Arctic Securities nedgraderer anbefalingen på Kid fra kjøp til hold, og kutter kursmålet fra 184 til 140 kroner. Aksjen faller 4,9 prosent til 143,60 kroner.

Arctic skriver at man bør eie Kid de neste 2 til 5 årene, men at meglerhuset ser en nedside på om lag 10 prosent mot driftsresultatet i forkant av andrekvartalsrapporten.

Nordea Markets oppgraderer anbefalingen på Storebrand fra hold til kjøp, og setter et kursmål på 153 kroner, mot gårsdagens sluttkurs på 133,30 kroner. Aksjen stiger 2,3 prosent til 136,40 kroner. Nordea skriver blant annet at selskapet er overkapitalisert, og at det må øke utbytter. En endring i utbyttepolitikken kan komme under kapitalmarkedsdagen i desember.

Kongsberg meldte etter børsens stengetid i går at Kongsberg Discovery har signert en avtale om oppkjøp av Sonatech, en erfaren aktør innenfor undervannsteknologi. Kongsberg-aksjen åpnet ned, men har snudd opp 0,8 prosent til 392 kroner etter en times tid.

Endúr stiger 0,3 prosent til 91 kroner etter at datterselskapet Igang Totalentreprenør ble tildelt en kontrakt for byggingen av en ny brannstasjon i Hå kommune verdt 95 millioner kroner. Byggingen forventes å starte i slutten av fjerde kvartal 2025, med anslått ferdigstillelse tidlig i første kvartal 2027.