Børsmelding sender aksje til værs

Onsdag peker pilen marginalt opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.638,14 poeng, opp 0,1 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 75,66 dollar, ned 1,0 prosent. Equinor faller 0,1 prosent til 278,10 kroner, Aker BP stiger 0,8 prosent til 281,40 kroner mens Vår Energi er uendret på 34,25 kroner.

Onsdag formiddag ble det klart at Vår Energi og lisenspartner Kistos Energy Norway har tatt investeringsbeslutning for Balder Phase VI prosjektet i Balder-området.

Arctic Securities nedgraderer sin anbefaling på Kid fra kjøp til hold, og kutter kursmålet fra 184 til 140 kroner. Analytikeren mener man bør eie Kid de neste to til fem årene, men understreker at meglerhuset ser en nedside på om lag 10 prosent mot driftsresultatet i forkant av andrekvartalsrapporten. Aksjen faller 4,0 prosent til 145,00 kroner.

Oncoinvent melder om positive topplinjedata fra selskapets kliniske fase 1/2a-studie som evaluerer Radspherin hos pasienter.

– Vi er inspirert og motivert av disse overbevisende dataene, sier Øystein Soug, adm. direktør i Oncoinvent, i en melding. Aksjen stiger 29,3 prosent til 2,51 kroner.

Nordea Markets oppgraderer anbefalingen på Storebrand fra hold til kjøp, og setter kursmålet til 153 kroner. Meglerhuset skriver blant annet at selskapet er overkapitalisert, og at det må øke utbyttene fremover. En endring i utbyttepolitikken kan komme under kapitalmarkedsdagen i desember. Aksjen stiger 2,4 prosent til 136,50 kroner.

Kongsberg Gruppen meldte etter børsens stengetid tirsdag at Kongsberg Discovery har signert en avtale om oppkjøp av Sonatech, en erfaren aktør innenfor undervannsteknologi. Kongsberg-aksjen stiger 0,4 prosent til 390,55 kroner.

Endúr stiger 1,4 prosent til 92,00 kroner etter at datterselskapet Igang Totalentreprenør ble tildelt en kontrakt for byggingen av en ny brannstasjon i Hå kommune verdt 95 millioner kroner. Byggingen forventes å starte i slutten av fjerde kvartal 2025, med anslått ferdigstillelse tidlig i første kvartal 2027.

Berenberg har tatt opp dekning av Nordic Semiconductor med en kjøpsanbefaling og et kursmål 165 kroner. Samtidig har analytikerne i Jefferies nedgradert aksjen fra kjøp til underperform og kuttet kursmålet fra 164 til 102 kroner, ifølge Reuters. Aksjen faller 2,1 prosent til 136,60 kroner.

EAM Solar stuper 74,0 prosent til 0,29 kroner. Tirsdag ble det avholdt høring i italiensk høyesterett. Onsdag har retten gjort en avgjørelse, der alle anker er avvist av Høyesterett, både ankene fra de tiltalte og EAM Solar.