Sjefstrateg Marko Papic i det uavhengige og anerkjente canadiske analysehuset BCA Research advarer ifølge Marketwatch mot å overdrive de langsiktige økonomiske konsekvensene av et mulig iransk forsøk på å stenge Hormuzstredet.

To anbefalinger

Papic mener at selv et slikt dramatisk grep fra Iran ikke vil gi varig effekt i markedene, og at det gjelder å sitte klar og ha en plan.

– Du må være virkelig, virkelig, virkelig klar for å shorte olje og kjøpe aksjer, uttaler han.

Han peker også på at Iran tidligere har kommet med trusler om å stenge passasjen uten å gjennomføre dem, og at dersom Iran faktisk forsøker, vil det trolig bare vare i to til tre uker.

– Enten gir Iran seg, eller så stenger det Hormuzstredet i noen uker, markedet får panikk, og så fortsetter oljeflyten.

Oljeprisen rett opp og rette ned?

I en slik situasjon kan oljeprisen, ifølge Papic, stige med 50 prosent eller mer på kort sikt, men han holder i så fall også på at reaksjonen sannsynligvis vil være midlertidig.

Han forventer derfor ikke at selv en større eskalering mellom Iran og Israel vil forårsake langvarige forstyrrelser i globale markeder. Så om det skulle skje, er investeringsrådene hans klare.

Etter en oppgang på 0,5 prosent onsdag, koster Brent-oljen for levering i august 76,81 dollar fatet. For levering i desember er prisen 72,15 dollar. Julikontrakten på den amerikanske lettoljen er opp 0,5 prosent til 75,23 dollar, mens for levering i august og desember er prisen onsdag 73,63 og 68,57 dollar, ifølge CME Group.