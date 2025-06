OSLO/KRISTIANSAND: Per Otto Rasmussen Dahl deler arven etter moren Rannfrid Rasmussen i tre og lar familiegrenene til sine to søstre overta to tredjedeler av verdiene.

Rannfrid Rasmussen døde i fjor. Hun var tidligere rangert som Norges rikeste kvinne og eide en betydelig aksjepost i Rasmussengruppen. Verdiene i dødsboet ble i fjor anslått til over 9 milliarder kroner.

I testamentet ble datteren Sissel Rasmussen Dahl gjort arveløs. Det kom av en uenighet om salg av aksjer.

Det vesentlige av arven, aksjene i Rannfrid Rasmussen Investment som eier vel en fjerdedel av Rasmussengruppen, ble testamentert til yngstemannen i søskenflokken, lektor Per Otto Rasmussen Dahl i Oslo, skriver DN.

«Hun har skrevet et testament som bare skaper problemer og splid i familien i flere generasjoner fremover. Jeg er fortvilet over testamentet», sa Sissel Rasmussen i fjor.

DELER ARVEN: Per Otto Rasmussen Dahl deler arven etter sin mor i tre og fordeler verdier på flere familiemedlemmer. Foto: JULIA MARIE NAGLESTAD

Aksjer for 4,7 mrd.

Nå deler Per Otto Rasmussen Dahl aksjeposten i Rannfrid Rasmussen Investment i tre og overlater to tredjedeler til familiegrenene til sine to søstre.

Det er det offentlige skiftet som ifølge DN ender med at verdiene i Rannfrid Rasmussen Investment deles. Dette selskapet eier 24,08 prosent av Rasmussengruppen, som ved utgangen av fjoråret hadde en egenkapital på 27 milliarder kroner.

I tillegg eier Rannfrid Rasmussen Investment vel 12 prosent av Einar Rasmussen Investment, som sitter med 17,8 prosent av gruppen. Det betyr at Rannfrid Rasmussen Investment direkte og indirekte eier 26 prosent av Rasmussengruppen.

Per Otto Rasmussen Dahl overfører således aksjer for nær 4,7 milliarder kroner til familiegrenene til sine søstre.