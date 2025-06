Frykten faller på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent, Dow Jones er uforandret mens S&P 500 har lagt på seg 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,37 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,4 prosent til 21,29.

Midtøsten

Tirsdag falt New York-børsen nesten én prosent etter at geopolitisk uro i Midtøsten igjen kom i fokus.

«Investorer reagerte på uttalelser fra president Trump, som krevde Irans «ubetingede kapitulasjon» og varslet et mulig angrep. Spekulasjonene om at USA kan delta i Israels militæroperasjoner mot Iran bidro til økt usikkerhet og risk-off-stemning», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Fed

Onsdag kveld kommer det en ny rentedom fra den amerikanske sentralbanken, og det er bredt forventet at Fed vil holde renten i ro

«Til tross for fire måneder på rad med lavere inflasjonstall, tror markedet at sentralbanken fortsatt vil vektlegge risikoen for ny prisoppgang, særlig som følge av høyere tollsatser. Vekstutsiktene ventes å bli omtalt som noe svakere, men fortsatt solide», understreker Handelsbanken.

Makro

Nye tall viser at boligbyggingen i USA falt 9,8 prosent på månedsbasis i mai, til en sesongjustert årstakt på 1,26 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,36 millioner boliger.

Samtidig har det blitt kjent at antall nye boligbyggingstillatelser falt to prosent på månedsbasis, til en årstakt på 1,39 millioner, godt under forventningene på 1,43 millioner.

Statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA var 245.000 personer i forrige uke, noe som var i tråd med forventningene, ifølge Trading Economics.