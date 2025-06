Analysesjef venter kraftig børsoppgang

Den amerikanske sentralbanken (Fed) er ventet å holde renten uendret i intervallet 4,25 til 4,5 prosent onsdag. Rentebeslutningen kommer kl. 20 norsk tid.

Selv om CME FedWatch Tool har beregnet sannsynligheten for uendret rente til 99,9 prosent, mener analysesjef Tom Lee i Fundstrat Global Advisors, ifølge Marketwatch, at det kan komme en kraftig positiv reaksjon.

Duaktig?

– Vi tror Fed vil erkjenne at inflasjonen er lavere enn den har ventet. Husk at Fed tidligere har sagt at tollusikkerhet gjør at den avventer, men den innkommende inflasjonen har vært svak, sier Lee.

Han viser til at inflasjonen i mai var på 0,1 prosent, og at importprisene var flate. Han viser også til at sanntidsdata tyder på at tollene ikke har slått gjennom til forbrukerprisene. Ifølge Lee har markedsbaserte inflasjonsmålinger også falt til det laveste nivået på ett år.

Han mener Fed må erkjenne dette, og peker på at markedet sannsynligvis forstår at Fed til slutt må bli mer dueaktig.

– Markedene skjønner at Fed til slutt må gi etter og vende tilbake til en dueaktig holdning, sier han til nyhetstjenesten.

Tror på nye toppnoteringer

Lee holder på at aksjemarkedet vil nå nye toppnoteringer i år, og peker på at bitcoin allerede har satt ny rekord. Han holder også fast ved kursmålet på 6.600 for S&P 500 innen utgangen av året, opp over 10 prosent fra tirsdagens slutt på New York-børsen.

S&P 500 er opp 0,2 prosent til 5,999 i tidlig handel i New York onsdag.