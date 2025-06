New York-børsen har hatt en nokså vinglete start på uken, men onsdag slo de ledende indeksene tilbake med oppgang.

Indeksene åpnet rett opp og fortsetter å stige i ettermiddagstimene. Børsindeksene mister noe av dagens oppgang etter Federal Reserves (Fed) nyeste rentebeslutning klokken 20 norsk tid.

Slik står det til med de tre toneangivende indeksene på Wall Street i 21-tiden:

Samleindeksen S&P 500 faller 0,1 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones er ned 0,2 prosent. Tek-indeksen Nasdaq stiger 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,36 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 5,6 prosent til 20,41.

Uendret

Onsdag kveld kom den nyeste rentedommen fra den amerikanske sentralbanken. Fed valgte holde renten i ro, for fjerde gang, innenfor intervallet 4,25-4,50 prosent. Samme nivå som den har ligget siden desember i fjor.

«Til tross for fire måneder på rad med lavere inflasjonstall, tror markedet at sentralbanken fortsatt vil vektlegge risikoen for ny prisoppgang, særlig som følge av høyere tollsatser. Vekstutsiktene ventes å bli omtalt som noe svakere, men fortsatt solide», understreker Handelsbanken.

Investortilliten halter

Til tross for at aksjemarkedet nå handler tett opp mot rekordnivåer, etter et kraftig comeback siden april, er det fortsatt liten entusiasme blant investorene.

Flere målinger viser at eksponeringen mot aksjer ligger under historiske snitt, og mange profesjonelle aktører holder fortsatt en lav risikoprofil.