Wall Street endte blandet etter fersk rentedom

Onsdagens handel var store deler i pluss på New York-børsen, men oppgangen forsvant i kveldstimene etter Federal Reserves (Fed) nyeste rentebeslutning.

Slik gikk det med de tre toneangivende indeksene på Wall Street onsdag:

Samleindeksen S&P 500 endte flatt ned, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte ned 0,1 prosent. Tek-indeksen Nasdaq steg 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,39 prosent og falt svakt ned etter sentralbankens rentebeslutning.

VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 7,7 prosent til 19,94.

Uendret

Onsdag kveld kom den nyeste rentedommen fra den amerikanske sentralbanken. Fed valgte holde renten i ro, for fjerde gang, innenfor intervallet 4,25-4,50 prosent. Samme nivå som den har ligget på siden desember i fjor.

«Til tross for fire måneder på rad med lavere inflasjonstall, tror markedet at sentralbanken fortsatt vil vektlegge risikoen for ny prisoppgang, særlig som følge av høyere tollsatser. Vekstutsiktene ventes å bli omtalt som noe svakere, men fortsatt solide», understreker Handelsbanken.

Enkeltaksjer

Den tek-dominerende indeksen Nasdaq var eneste ledende indeks som stengte i grønt onsdag.

Blant tek-kjempene steg blant annet Tesla 1,82 prosent, mens Meta falt 0,2 prosent.