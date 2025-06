Donald Trump samlet sine nasjonale sikkerhetsrådgivere i Det hvite hus for andre gang på to dager, der han vurderte et potensielt militært angrep mot Iran midt i konflikten med Israel, skriver CNBC.

Den amerikanske sentralbanken holdt forventet renten uendret onsdag, der den har vært siden desember. Fed-sjef Jerome Powell signaliserte at komiteen vil vente med å se virkningen av president Donald Trumps tollsatser på inflasjonen før de vurderer eventuelle justeringer i pengepolitikken.

I Asia er de fleste børsene ned torsdag. Shanghai Composite i Kina svekkes 0,86 prosent, CSI 300 er ned 0,78 prosent, mens Hang Seng i Hongkong går tilbake 2,22 prosent.

I Japan er Nikkei ned 0,43 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,53 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 0,14 prosent. I India stiger Nifty 50 0,10 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,07 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,28 prosent.