DNB: Kutter renten på boliglån

DNB har besluttet å kutte renten på boliglån og innskudd med inntil 0,25 prosentpoeng, i tråd med Norges Banks rentekutt.

Unge og førstegangskjøpere får en flytende boliglånsrente på 5,24 prosent.

De nye rentesatsene gjelder fra 20. juni for nye boliglån og innskudd, og fra 25. august for eksisterende lån og innskudd, opplyser banken i en børsmelding.

Stor overraskelse

Det var knapt noen som spådde at Norges Bank ville sette ned renten, verken økonomer eller markedet, foruten Eikas sjeføkonom Jan L. Andreassen. På Bloomberg bommet 17 av 17 økonomer og strateger på utfallet.

«Nærmest null risiko for et kutt,» het det i et notat fra storbanken JPMorgan.

– Muligens er det for å hjelpe en gjeldsdopet norsk befolkning, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets.

DNB-aksjen falt markant etter rentebeslutningen, og handles i skrivende stund ned 2,45 prosent til 275,00 kroner.

- Hele landet har ventet på et kutt i styringsrenten, og dagens beslutning fra Norges Bank er gledelig for alle med boliglån. Samtidig føler nok mange fortsatt på uforutsigbarhet i en urolig verden, flere søker i større grad informasjon og råd nå. Vi har sett at de aller fleste har hatt god kontroll og tatt gode valg for økonomien siden rentetoppen ble nådd i desember 2023, men dagens kutt kommer naturligvis godt med for mange, sier Maria Ervik Løvold, konserndirektør for personmarkedet i DNB.

– Det er gledelig at Norges Bank setter ned renten i dag. Det er en spesielt god nyhet for alle som har lån, sier statsminister Jonas Gahr Støre.