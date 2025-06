Cekov tror Norges Bank ikke bare vil lette på folks rentepress én, men to ganger i løpet av året.

– Norges Bank varsler ytterligere rentekutt i september, og jeg tror de vil senke renten litt til i desember. Vi har trodd på to-tre rentekutt de neste årene, men kutter de i desember er det lite sannsynlig at det kommer flere kutt neste år.

HEVES NESTE ÅR? Dane Cekov, seniorstrateg i Sparebank 1 Markets. Foto: Iván Kverme

Det vil være positivt for utviklingen i boligmarkedet, som så langt i år har hatt langt lavere vekst enn økonomene – og Norges Bank – spådde på starten av året.

– Det at renten blir kuttet nå kommer til å få en usedvanlig positiv effekt på boligmarkedet.

I Pengepoltisk rapport senker Norges Bank anslaget på boligprisene i 2025 med 1,8 prosent til 6,3 prosent. I 2026 tror banken på boligprisvekst på 8,0 prosent.

– Boligbyggingen vil ta seg opp fra et svært lavt nivå, med mindre det blir en global resesjon neste år, men det er heller tvilsomt. Vi tror det kommer til å bli mer snakk om press i arbeidsmarkedet hvis rentekuttene går gjennom.

– Jeg ville tatt rentebanen med varsomhet. Hvis de kutter i september og muligens i desember, tror jeg ikke de kommer til å kutte mer neste år.

– Jeg tror det er like sannsynlig at renten heves neste år, enn at den kuttes, sier Cekov.

– Jeg har ikke så stor tro på Norges Banks signaler, det kan skje, men da er det global resesjon som står bak, ikke økonomien i Norge.

– En risiko

– Det er ikke lett å bli klok på Norges Bank, sier Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.

Han viser til at sentralbanken i mars snudde brått etter først å ha signalisert rentekutt. Overraskende høye inflasjonstall fikk dem til å skifte kurs. Nå har imidlertid prisveksten kommet inn svakere enn ventet, samtidig som arbeidsledigheten har økt noe.

Hov mener dermed det er vanskelig å kritisere Norges Bank.

HELOMVENDING: – Det er klare indikatorer som peker i retning av at det er riktig å sette renten litt ned, så dette er en timing-diskusjon, sier Marius Gonsholt Hov. Foto: Iván Kverme

– Det er klare indikatorer som peker i retning av at det er riktig å sette renten litt ned, så dette er en timing-diskusjon. Det er tydelig at den renten vi har nå, har virket innstrammende. Men jeg tror grunnen til at de fleste tenkte at her er det ikke noe kutt før til høsten, preges av at Norges Bank ble skremt i mars og avlyste kuttet som egentlig var ganske godt signalisert.

Den norske kronen svekket seg med over 1 prosent mot dollaren rett etter beslutningen. Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1, peker på at en svakere krone kan prege prisutviklingen.

– Baksiden er at kronekursen vil bli svakere. Det er en risiko. Da vil vi kunne få høyere importert prisvekst enn det som ligger til grunn i prognosene og må skyve på neste kutt.