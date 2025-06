Frykter bratt børsfall

Donald Trump sa i natt at amerikanske myndigheter forbereder seg på muligheten for et angrep mot Iran. – Jeg kan komme til å gjøre det. Jeg kan la være, sa Trump til journalister utenfor Det hvite hus.

Økonomer advarer om at en amerikansk militær involvering vil sende børsene ned og oljeprisen opp. En kraftig oppgang i oljeprisen vil kunne skade den globale økonomien, som allerede er sårbar etter Trumps tollpolitikk.

Barclays advarte om at oljeprisen kan stige til 85 dollar fatet dersom iranske eksportvolumer halveres. I et «verst tenkelig» scenario med en bredere konflikt, kan prisen komme opp mot 100 dollar. Siden Israels angrep på Iran forrige fredag har oljeprisen steget 9 prosent.

Ledende amerikanske indekser handles nær rekordnivåer om dagen, tross usikkerheten tilknyttet Trumps handelspolitikk. Enkelt investorer frykter dette gjør markedet særlig sårbart for ytterligere global uro, ifølge Reuters.

Tror ikke på involvering

– Personlig tror jeg ikke vi kommer til å delta i denne krigen. Jeg tror Trump vil gjøre alt han kan for å unngå det. Men hvis det ikke kan unngås, vil det i utgangspunktet være negativt for markedene, sa Peter Cardillo, sjeføkonom i Spartan Capital Securities i New York.

Chuck Carlson, adm. direktør i Horizon Investment Services, uttalte at amerikanske aksjer kan falle i første omgang dersom Trump beordrer militær inngripen i konflikten mellom Israel og Iran. På den andre siden kan en raskere eskalering potensielt også føre til en raskere løsning, sier han.