EU: Ønsker høyere risiko på fryste aktiva

Politico melder at EU arbeider med å flytte fryste russiske aktiva over i investeringer med høyere risiko, med henvisning til fire kilder med kjennskap til saken.

200 milliarder euro av fryste russiske aktiva, som ble frosset i 2022 som følge av Russlands invasjon av Ukraina, er pr. nå plassert hos Euroclear i Belgia. EU-kommisjonen ønsker å overføre disse midlene til et nytt investeringsfond med høyere risiko og dermed høyere avkastning.

Målet er å tjene mer for å holde liv i den krigsherjede ukrainske økonomien, særlig etter at USAs president Donald Trump har truet med å stanse amerikansk støtte, skriver Politico.

EU ønsker å unngå juridiske og politiske komplikasjoner ved å kun bruke rentene, noe som skal skjerme tiltaket mot anklager om ulovlig konfiskering. Flere medlemsland, blant dem Tyskland og Italia, er skeptiske til å røre selve kapitalen.

4 mrd. euro i renteinntekter

En mulig løsning er å overføre midlene fra Euroclear i Belgia til en ny struktur under EU-paraplyen, noe som åpner for investeringer med høyere potensiell avkastning.

Flere EU-tjenestepersoner sier, ifølge nyhetsbyrået, at et slikt fond også kan fungere som en politisk buffer dersom Ungarn skulle blokkere fornyelsen av sanksjonsregimet. Ungarn har ved flere anledninger truet med å bruke veto som en gest overfor Kreml, noe som kan åpne for at midlene tilbakeføres til Russland.

I 2024 genererte de fryste midlene 4 milliarder euro i renteinntekter, som ble brukt til å betjene G7-lånet til Ukraina.