Onsdagens børstaper får mer juling

Torsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.641,14 poeng, opp 0,2 prosent, og ligger med det an til en ny rekordnotering. Torsdag formiddag kuttet Norges Bank uventet renten fra 4,50 til 4,25 prosent på torsdag, noe som veier tungt på bankaksjene. DNB faller 3,1 prosent til 273,10 kroner mens Sparebank 1 Sør- Norge faller 2,6 prosent til 178,40 kroner.

Et fat nordsjøolje omsettes for 76,76 dollar, opp 0,1 prosent. Equinor stiger 1,7 prosent til 282,70 kroner, Aker BP klatrer 1,9 prosent til 285,20 kroner mens Vår Energi stiger 1,4 prosent til 34,90 kroner.

Onsdag stupte EAM Solar over 73 prosent etter dårlige nyheter fra Italia. Tirsdag ble det avholdt høring i italiensk høyesterett, og onsdag gjorde retten en avgjørelse, der alle anker ble avvist av Høyesterett, både ankene fra de tiltalte og EAM Solar.

– EAM Solar er en liten og nyhetsdrevet aksje, noe som ofte tiltrekker kortsiktige spekulanter. Det kan føre til store kursutslag og høy volatilitet på kort tid, sier Else Sundfør, spareøkonom i Nordnet. Torsdag faller aksjen ytterligere 11,2 prosent til 0,27 kroner.

Onsdag kveld meldte Thor Medical at selskapet har hentet litt over 86 millioner kroner gjennom en ny emisjon. Pengene skal brukes til å øke kapasiteten ved AlphaOne-anlegget med 40 prosent. AlphaOne er Thor Medicals første kommersielle anlegg for produksjon av høykvalitets radioisotoper til kreftbehandling, og forventes å være i full drift i løpet av tredje kvartal i 2026. Aksjen faller 10,0 prosent til 2,56 kroner.

Multiconsult har inngått en avtale om å kjøpe opp ViaNova Group i en transaksjon som verdsettes til 300 millioner kroner. ViaNova spesialiserer seg på rådgivende ingeniør- og konsulenttjenester innen transport og mobilitet. Aksjen faller 0,5 prosent til 199,00 kroner.

Komplett har utnevnt Ros-Marie Grusén til ny konsernsjef i selskapet. Ros-Marie Grusén er i dag adm. direktør i Norsk Medisinaldepot. Aksjen stiger 2,7 prosent til 11,50 kroner.

BlueNord meldte etter stengetid onsdag om et utbytte på 203 millioner dollar, tilsvarende 76,05 kroner aksjen. Samtidig meldte selskapet at det har til hensikt å kjøpe tilbake egne aksjer for opptil 50 millioner dollar. Aksjen stiger 2,3 prosent til 637,00 kroner.