Vedum: Ber bankene kutte renter umiddelbart

– Det er ingen grunn til at bankene skal vente med å sette ned renta, skriver Trygve Slagsvold Vedum i en epost til NTB.

Flere banker har varslet rentekutt i kjølvannet av Norges Banks uventede kutt i styringsrenta fra 4,5 til 4,25 prosent torsdag. Men banker har gjerne en varslingsfrist på åtte uker, slik at kutt ikke trer i kraft før åtte uker etter at det kunngjøres.

– Det er tull å skyve bankregelverket foran seg. De har all mulighet til å sette ned renta fra og med i dag. Eneste grunnen til at bankene venter til august, er for å tjene mer penger, sier Vedum

Han minner om at DNB hadde et overskudd på 45,8 milliarder kroner i fjor.

– Det er det norske folk som har betalt for rekordoverskuddene de siste årene, nå er det minste bankene kan gjøre å følge sentralbanken og sette ned renta med en eneste gang.