Kapitalen strømmer til fremvoksende markeder

Fondsforvaltere øker eksponeringen mot utviklingsøkonomier som India, Brasil og Vietnam.

Tross høy volatilitet og press fra amerikansk handelspolitikk, øker fondsforvaltere nå eksponeringen mot fremvoksende markeder, melder CNBC. Det viser Bank of Americas (BofA) siste Fund Manager Survey, hvor 222 forvaltere med over 5.800 milliarder kroner under forvaltning svarte. Ifølge undersøkelsen er nettovektingen i deres porteføljer i emerging makets-aksjer på sitt høyeste siden august 2023.

– Verdsettelsene er lave, posisjoneringen er svak, og politikken er i mange tilfeller mer forutsigbar enn i utviklede markeder, sier Archie Hart i kapitalforvalteren Ninety One til CNBC.

Tror ikke på skyhøye tollsatser

Flere land, inkludert Sri Lanka, Vietnam og Kambodsja, står overfor nye amerikanske tollsatser på opptil 49 prosent fra 8. juli. Ifølge BofA tror flertallet av investorene at de reelle nivåene blir langt lavere, med et vektet gjennomsnitt på 13 prosent.

Uzbekistan pekes ut som et attraktivt statsobligasjonsmarked av både JPMorgan og BofA, som viser til sterk vekst, reformer og høyere gullpriser.

På aksjesiden trekkes India, Brasil og Kina frem som markeder med betydelig oppside, støttet av demografi og lavere multipler enn i Vesten.

Deutche Bank omtaler samtidig «Global South» – land som India, Vietnam, Egypt og Saudi-Arabia – som en samleblokk med økende økonomisk og strategisk betydning, og fremhever dem som sentrale investeringsmål i et nytt geopolitisk landskap.