Vil tilby trading og betalingskort

Elon Musks X, tidligere kjent som Twitter, vil snart tilby investering og handel på plattformen sin som del av en større satsing på å bygge en «superapp».

I et intervju med Financial Times under Cannes Lions-festivalen fortalte toppsjef Linda Yaccarino at brukere snart vil kunne håndtere alt sitt finansielle på X.

Satsingen på finansielle tjenester er en del av Musks langsiktige mål om å skape en plattform som kan sammenlignes med Kinas WeChat – en alt-i-ett-app for meldinger, betalinger og shopping. Yaccarino la også til at X undersøker muligheten for å lansere et X-kort, enten et kreditt- eller debetkort, som kan komme allerede i år.

– Helt nytt økosystem

X har allerede annonsert at de vil introdusere X Money, en digital lommebok og en peer-to-peer betalingstjeneste. Denne tjenesten, som har Visa som partner, skal rulles ut i USA først og deretter til andre markeder.

Ifølge Yaccarino vil X Money gjøre det mulig for brukerne å kjøpe varer, lagre penger og gi tips til innholdsskapere på plattformen.

– Et helt nytt økosystem for både handel og finans kommer til å vokse frem på plattformen, som ikke finnes i dag, sier Yaccarino.

Samtidig vil den store satsingen på finansielle tjenester innebære flere regulatoriske utfordringer for X, som for eksempel krav om lisensiering og overholdelse av lover mot hvitvasking av penger, påpeker Financial Times.