Traust finne til topps

Krigen mellom Israel og Iran fortsetter, og nå gjør også USA seg klar til å angripe Teheran. Dette bidro til at europeiske Stoxx 600 var ned med 0,5 prosent torsdag ettermiddag, samtidig som oljeprisen bykset med 2 prosent. Et fat Brent koster nå mer enn 78 dollar fatet, mot under 60 dollar fatet på bunnen den 5. mai.

Finansmarkedene påvirkes også av at ikke bare Norges Bank, men også sentralbankene i Sveits, Sverige og eurosonen nylig har kuttet sin styringsrente, mens Fed og Bank of England signaliserer at lignende grep vil tas i løpet av de neste månedene.

Ikke overraskende gjorde oljesektoren det bra, og for store aktører som TotalEnergies, Repsol og BP ble oppturen på 1–2 prosent.

En traust finsk papir- og papirmasseprodusent, Stora Enso, var imidlertid den store børsvinneren. Aksjekursen steg 15 prosent, fordi ledelsen nå vurderer å skille ut og børsnotere den svenske skogbruksvirksomheten. Den gjenværende delen ville utelukkende fokusere på «grønn» emballasje. En tanke er å gjøre det lettere for analytikere og investorer å verdsette de ulike virksomhetene, og blant andre DNB Carnegie har påpekt at «summen av delene» i Stora Enso overstiger børsverdien.

På taperlisten fant vi motehuset Burberry, som er best kjent for sine ikoniske frakker og skjerf. Kursfallet på rundt 2 prosent skyldtes generell pessimisme rundt luksussektoren, En årsak var Feds oppdaterte prognose for BNP-veksten i verdens største økonomi. Verdiskapningen ventes nå å øke med skarve 1,4 prosent, mot tidligere antatt 1,7 prosent. I tillegg skal arbeidsledigheten angivelig stige til 4,5 prosent, fra 4,2 prosent i mai.

For øvrig var de amerikanske børsene stengt som følge av feiringen av «Juneteenth», som markerer at det nå er 160 år siden det ble forbudt å eie slaver i landet. Derivatmarkedet var likevel åpent, og der var S&P 500-indeksen ved halv fem-tiden ned med 0,9 prosent.