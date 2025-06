Standard Supply, som nå skifter navn til StandardCoin, meldte torsdag kveld at selskapet har fullført en rettet emisjon som ifølge selskapet ble overtegnet flere ganger. Emisjonen ble oppjustert fra 35 til 40 millioner kroner, og 1.481.481 nye aksjer er tildelt til en kurs på 27 kroner per aksje.

To trinns rakett

Nettoprovenyet skal brukes til å investere i bitcoin-reserver. Emisjonen gjennomføres i to trinn. Trinn én, på 25,3 millioner kroner, skjer med fullmakt fra generalforsamlingen 13. juni 2025. Trinn to, på 14,6 millioner kroner, krever godkjennelse på en ekstraordinær generalforsamling rundt 8. juli.

Blant investorene som forhåndstegnet seg og har fått tildeling er:

• Øystein Stray Spetalen - S.D. Standard ETC Plc – 277.777 aksjer (ca. 7,5 mill. kr)

• Arne Blystad - Songa Capital AS – 277.777 aksjer (ca. 7,5 mill. kr)

• Arne Fredly -Apollo Asset Limited – 185.185 aksjer (ca. 5,0 mill. kr)

• Espen Westeren - Titan Venture AS – 185.185 aksjer (ca. 5,0 mill. kr)

• Kristian Lundkvist - Alundo Invest AS – 92.592 aksjer (ca. 2,5 mill. kr)

• Kristian Lundkvist - Middelborg Invest AS – 92.592 aksjer (ca. 2,5 mill. kr)

Selskapet opplyser at tildelingsmeldinger vil sendes ut 20. juni, og at aksjene i trinn én vil være omsettelige straks. Aksjene leveres gjennom en aksjelånsavtale inngått med Arctic Securities og SDSD.

Styret har besluttet å ikke gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon.

«Tegningskursen på 27 kroner innebærer en betydelig premie i forhold til sluttkursen på 20,80 kroner 19. juni», ifølge selskapet.

Videre viser selskapet til at emisjonen var effektiv, hadde lav gjennomføringsrisiko og ble gjennomført uten garantikonsortium.

Ny strategi

Standard Supply kunngjorde høsten 2024 at selskapet vurderte nye strategiske muligheter.

Fasiten er et totalgrep der man skal gjøre selskapet til et såkalt «Bitcoin Reserve Company». Det innebærer at kontantbeholdningen i stor grad vil konverteres til bitcoin, som skal fungere som en form for verdilager.

– Ambisjonen er å bli et knutepunkt i Norden for investorer som ønsker eksponering mot bitcoin, uttalte konsernsjef Eldar Paulsrud tidligere torsdag. Han la til at selskapet ønsker å kombinere aktiv porteføljeforvaltning med transparens og kapitalbevaring.

Torsdag kveld koster én bitcoin 104.327 dollar. All-time high er på 112.000 dollar fra 22. mai 2025.