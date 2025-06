Børsene i Asia- og Stillehavsregionen utvikler seg blandet fredag, etter at USAs president Donald Trump torsdag varslet at han vil bruke to uker på å ta en endelig avgjørelse om å angripe Iran i deres krig med Israel.

Israel melder ifølge nyhetsbyrået DPA at landets luftforsvar har slått tilbake en rekke iranske droneangrep, og hevder videre at Iran skal ha skutt raketter mot landet – hvorav én spredde mindre klasebomber, med mål om større sivile tap.

Japansk inflasjon

I Tokyo stiger Nikkei marginalt, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,3 prosent.

Tall fra japanske statistikkmyndigheter viser fredag 3,7 prosent kjerneinflasjon på årsbasis i mai, den høyeste siden januar 2023. Dette er opp fra 3,5 prosent i april og over konsensus som ifølge Trading Economics pekte mot 3,6 prosent.

I Hongkong viser Hang Seng vei med 1,3 prosent oppgang.

Kinesisk rentedom

I fastlands-Kina er Shanghai Composite-indeksen marginalt opp, mens large cap-indeksen CSI 300 legger på seg 0,2 prosent etter at sentralbanken som ventet holdt styringsrentene uendret på 3,0 og 3,5 prosent over henholdsvis ett og fem år.

I Sør-Korea stiger Kospi-indeksen 1,2 prosent, etter å ha passert 3.000-nivået første gang på 42 måneder. Vi tar også med at Sydney-børsen faller 0,2 prosent.

Wall Street holdt for øvrig stengt torsdag for å feire Juneteenth – helligdagen USA innførte i juni for fire år siden for å markere slutten på slaveriet. Futures peker fredag nedover i asiatisk handel.