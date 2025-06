Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at det var stille på Wall Street torsdag ettersom de amerikanske børsene var stengt i forbindelse med Juneteenth. I dag holder både den svenske og finske børsen stengt grunnet Midsummer Day, noe som gjør at kun børsene i Norge og Danmark holder åpent i Norden.

«Oslo Børs har hatt en sterk utvikling så langt i år, med en oppgang på over 18 prosent. Høyere oljepriser og stigende fraktrater i shippingmarkedet – drevet av økt geopolitisk usikkerhet i Midtøsten – har gitt støtte til markedet», skriver Berntsen.

«Norges Banks overraskende rentekutt i går, har samtidig svekket kronen og dermed styrket konkurransekraften til eksportrettede selskaper. Banken signaliserer at det kan komme ytterligere ett til to kutt i løpet av året», fortsetter han.

Analytikeren trekker også frem at ferske uttalelser fra Trump om at USA vil bruke de neste to til tre ukene på å vurdere sin posisjon i konflikten mellom Israel og Iran, har skapt optimisme i Asia.

«Mange tolker det som et tegn på at diplomatiske initiativ er i gang. Det kan også bidra til en mer positiv stemning på europeiske børser i dag», påpeker Berntsen.

Asia

Børsene i Asia- og Stillehavsregionen utvikler seg blandet fredag, etter at USAs president Donald Trump torsdag varslet at han vil bruke to uker på å ta en endelig avgjørelse om å angripe Iran i deres krig med Israel.

I Tokyo stiger Nikkei marginalt, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,3 prosent. I Hongkong viser Hang Seng vei med 1,3 prosent oppgang.

I fastlands-Kina er Shanghai Composite-indeksen marginalt opp, mens large cap-indeksen CSI 300 legger på seg 0,2 prosent etter at sentralbanken som ventet holdt styringsrentene uendret på 3,0 og 3,5 prosent over henholdsvis ett og fem år.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er fredag morgen ned 2,12 prosent til 77,18 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,17 prosent på 73,96 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

De amerikanske markedene var torsdag stengt grunnet en helligdag.

Oslo Børs

Torsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5 prosent før den sluttet på 1.645,14 poeng, hvilket er ny rekordnotering for ellevte dag på rad.

Norges Bank overrasket markedet med å kutte renten fra 4,50 til 4,25 prosent, noe som veide tungt på bankaksjene. DNB falt 3,5 prosent til 272,10 kroner mens Sparebank 1 Sør- Norge falt 2,3 prosent til 179,00 kroner.

Onsdag stupte EAM Solar over 73 prosent etter dårlige nyheter fra Italia. Tirsdag ble det avholdt høring i italiensk høyesterett, og onsdag gjorde retten en avgjørelse, der alle anker ble avvist av Høyesterett, både ankene fra de tiltalte og EAM Solar.