Norske investorer venter børsoppgang – her er favorittaksjene

En ny undersøkelse fra DNB viser at 55 prosent av norske investorer tror på oppgang i det norske aksjemarkedet det neste året. Samtidig øker optimismen for det globale markedet, etter betydelig fall tidligere i år.

– Investorene ser fortsatt risiko, men troen på oppgang er tilbake. Ikke bare for det norske markedet, men også det globale aksjemarkedet, sier Camilla Vik, investeringsøkonom i DNB, i en melding.

Hun understreker at undersøkelsen ble gjort før Norges Bank besluttet å senke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

Stabil investeringsvilje

Undersøkelsen viser at 52 prosent vil investere like mye i enkeltaksjer de neste 12 månedene, mens 39 prosent ønsker å investere like mye i aksjefond. Det er en solid oppgang fra forrige måling i april. Kun 20 prosent ønsker å investere mer i enkeltaksjer.

Frontline, Kongsberg Gruppen, Vår Energi, DNB, Yara og Equinor er aksjene investorene har størst troen på fremover.

Energi og shipping styrker seg

Energisektoren er favoritten, etterfulgt av finans, industri og shipping. Både energi og shipping stiger etter fall i forrige måling, mens sjømat er den minst populære sektoren.

– Flere selskaper innen energi og shipping har vært attraktivt priset den siste perioden. Undersøkelsen ble sendt ut rett før konflikten eskalerte i Midtøsten. Eskaleringen i Midtøsten har trukket begge sektorene i positiv retning, sier Vik i en pressemelding.

Delt syn på Trump-risiko

Investorene er også opptatt av hvordan markedet har priset inn usikkerheten rundt Donald Trump, tollsatser og andre regulatoriske endringer i USA. Undersøkelsen viser at investorene er delt i synet om hvorvidt markedet undervurderer eller overvurderer denne risikoen.

– 42 prosent mener markedet undervurderer risikoen, 29 prosent mener markedet har skjønt det og 16 prosent mener markedet overvurderer denne risikoen. Så det er ingen tvil om at dette er et krevende marked å navigere i akkurat nå, sier Vik.