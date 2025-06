Oljeaksjer faller etter Trump-uttalelse

Oppdateres gjennom børsdagen

Fredag ettermiddag står hovedindeksen i 1.640,71 poeng, ned 0,3 prosent.

Donald Trump sa torsdag kveld at han vil bruke de neste to ukene til å tenke over hvorvidt USA skal bli med på Israels angrep mot Iran. Uttalelsen sendte oljeprisen ned. Brent-oljen med august-levering er nå ned 2,9 prosent til 76,52 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,9 prosent på 73,46 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor faller 2,8 prosent til 278,00 kroner, mens Aker BP svekkes 3,7 prosent til 277,70 kroner. Vår Energi er ned 0,7 prosent til 35,29 kroner.

Spetalen-aksje rett opp

Øystein Stray Spetalen-dominerte Standard Supply meldte sent torsdag kveld at de hentet mer enn planlagt i emisjon og dropper etterfølgende tilbud – pengene skal brukes til bitcoin-investeringer. Blant investorene som er med på laget finner vi Arne Blystad, Arne Fredly, Espen Westeren og Kristian Lundkvist. Selskapet melder fredag at de har gjort sin innledende investering på 50 millioner i bitcoin.

Aksjen fyker til himmels, og er nå opp 72,2 prosent til 35,80 kroner.

Sjømatindeksen stiger fredag. Salmar er opp 0,3 prosent, Mowi stiger 0,4 prosent og Lerøy er opp 1,3 prosent.

Noen av verdens største gjødselprodusenter har stengt ned produksjonen. Det har sendt gjødselprisene i været, og Yara-aksjen opp over 30 prosent i år. Fredag faller den imidlertid tilbake 1,8 prosent til 389,60 kroner.

Flere meglerhus har nå justert sine kursmål på Yara-aksjen. DNB Carnegie hever kursmålet fra 425 til 450 kroner, mens ABG Sundal Collier jekker opp fra 370 til 440 kroner, begge med kjøpsanbefalinger. SEB går mot strømmen og nedgraderer fra hold til selg med et kursmål på 355 kroner.

VLCC-ratene gjorde ifølge Fearnley et nytt hopp i går på 7,3 prosent. Ratene har skutt i været den seneste uken, men foreløpig er aktivitetsnivået i Persiabukten lavt. Både befraktere og redere sitter på gjerdet. Frontline-aksjen faller 1,6 prosent til 196,50 kroner.

MPC Container Ships er ned 0,5 prosent til 15,91 kroner, mens BW LPG faller 0,8 prosent til 122,50 kroner.

Axactor klatrer 7,9 prosent til 7,06 kroner. Arctic Securities har jekket opp kursmålet på aksjen fra 4,10 til 6,50 kroner, mens Nordea hever sitt mål fra 6,80 til 10 kroner.