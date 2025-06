Sjefstrateg: Venter kraftig bitcoin-rally

BCA Research og sjefstrateg Dhaval Joshi mener bitcoin er blant de mest attraktive langsiktige investeringene, og venter at prisen skal over 200.000 dollar – nesten 90 prosent over dagens kurs.

Blant hovedargumentene til Joshi er flukten fra amerikanske dollar. Det er ikke gitt at en slik, potensiell, flukt vil føre til at investorer søker alternativer i andre tradisjonelle fiatvalutaer.

Bitcoin omtales som den beste kandidaten dersom dollarens rolle som reservevaluta svekkes.

Bakgrunnen for en slik flukt er ifølge Joshi Donald Trumps proteksjonistiske politikk.

– Trumps handelskrig og tilbaketrekning fra global handel er i praksis «Amerikas Brexit», skriver sjefstrategen.

– Investorene har mistet troen på dollaren som trygg havn, fastslår han.

Les også Spetalens kryptosatsing: – Investorene er dumme – Du kjøper egentlig noe som er verdiløst, som ikke kan gjøre noe. Hvis du virkelig tror på Bitcoin, kan du kjøpe det selv. Men i stedet kjøper du aksjer i selskaper som eier Bitcoin – og betaler en meningsløs premie for det, sier Robert Næss.

Hentet 40 millioner for å kjøpe bitcoin Standard Supply hentet mer enn planlagt i emisjon og dropper etterfølgende tilbud – pengene skal brukes til bitcoin-investeringer.

Går all in på bitcoin – henter 35 millioner Standard Supply bytter navn og retning. Nå satser selskapet på bitcoin og henter friske penger i markedet.

Nettverkseffekt

BCA fremholder at både prisdannelsen i bitcoin og i gull er et resultat av nettverkseffekter.

– Mange investorer jeg snakker med, er fortsatt usikre på å eie bitcoin. De bekymrer seg for at bitcoin ikke har noen intrinsic value. Likevel har de ingen problemer med å eie gull. Dette gir ingen mening, da gull heller ikke har særlig mye intrinsic value. Dersom gull kun skulle verdsettes basert på sin intrinsic value som edelt metall, ville prisen ligget nærmere 340 dollar pr. unse – ikke dagens 3.400 dollar pr. unse, skriver Joshi.

Ifølge BCA er verdien av både gull og bitcoin en nettverkseffekt – altså en kollektiv oppfatning om at disse eiendelene må inngå i formuesforvaltningen som en forsikring mot systemsvikt. I tillegg mener BCA at bitcoin har større vekstpotensial enn gull, ettersom det fortsatt utgjør en liten andel av slike verdier.

Rapporten peker også på at bitcoin ofte rammes av kraftige korreksjoner, men sjefstrategen tror ikke at en ny, såkalt «kryptovinter», er nært forestående.

– Vår analyse av kortsiktig prisdynamikk tilsier at en korreksjon ikke er nært forestående. Men dersom kompleksiteten i oppgangen fortsetter å avta, kan det komme en tilbakegang ned mot 80.000 dollar i løpet av sommermånedene. (…) Jeg forventer at bitcoin vil nå over 200.000 dollar innen et par år, avslutter Joshi.