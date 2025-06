Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,6 prosent, Dow Jones er opp 0,3 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 0,4 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,42 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 12,9 prosent til 19,32.

Geopolitisk usikkerhet

«Markedsstemningen holdes fortsatt tilbake av geopolitisk usikkerhet etter at Det hvite hus bekreftet at president Trump vil avgjøre innen to uker om USA skal støtte Israel militært i konflikten med Iran. Uttalelsene ga noe kortsiktig klarhet, men fjernet ikke usikkerheten rundt mulig amerikansk involvering og risikoen for ny energidrevet inflasjon», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

En ny undersøkelse fra DNB viser at mange norske investorer er opptatt av hvordan markedet priser inn usikkerheten rundt Donald Trump, tollsatser og andre regulatoriske endringer i USA.

– 42 prosent mener markedet undervurderer risikoen, 29 prosent mener markedet har skjønt det og 16 prosent mener markedet overvurderer denne risikoen. Så det er ingen tvil om at dette er et krevende marked å navigere i akkurat nå, sier Camilla Vik, investeringsøkonom i DNB, i en melding.

Ferske tall viser at Philadelphia Federal Reserve Bank-indeksen endte på minus fire poeng i juni, mens det ifølge Trading Economics var ventet indeks på minus ett poeng.