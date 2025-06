Rekyl på fredag

Europas børsindekser fikk en hyggelig rekyl fredag, og Dax var opp med 1,3 prosent. Et kraftig fall i oljeprisen bidro til utviklingen. Investorene ser det som positivt at USA ennå ikke har blandet seg inn i krigen mellom Israel og Iran, samt at flyten av olje gjennom Hormuzstredet fortsetter.

Billigere drivstoff bidro til at reiserelaterte aksjer gjorde det bra, og for Carnival, Airbus og Air France KLM ble oppturen på 3–4 prosent. Samtidig svekket oljeaksjer som Orron Energy og BP seg.

Det var mer fart i Eutelsat, en fransk versjon av Elon Musks Starlink. Aksjen steg nesten 30 prosent, da det ble kjent at Frankrikes myndigheter skal sprøyte inn 1,35 milliarder euro i ny kapital. Transaksjonen innebærer at staten blir sittende med 30 prosent av aksjene. Grepet vil ifølge president Macron styrke Europas strategiske uavhengighet, og det ble tatt få dager etter han traff president Trump under G7-møtet i Canada.

I USA var børsene igjen åpne, etter å ha stengt i forbindelse med torsdagens feiring av «Juneteenth», og ved halv fem-tiden var både S&P 500 og Nasdaq 100 marginalt høyere. Vinnerlisten inkluderte CarMax, som fikk en kursoppgang på nær 5 prosent. USAs største bruktbilforhandler la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for kvartalet som ble avsluttet 31. mai. Omsetningsveksten oversteg 6 prosent, selv om snittprisen var lavere enn i samme periode året før.

Også Accenture leverte uventet høye inntekter og inntjening, men aksjen stupte likevel mer enn 6 prosent. Problemet var et fall på 6–7 prosent i bestilte oppdrag, noe som kan signalisere skuffende lønnsomhet i de kommende kvartalene.

På makrofronten ble det kjent at den britiske detaljhandelen krympet med 2,7 prosent fra april til mai. Fallet var det største siden desember 2023, og på forhånd var en svekkelse på beskjedne 0,5 prosent ventet. Dyrere energi skal ha bidratt til nedturen.