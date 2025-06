– Når et meglerhus kommer med en kjøpsanbefaling, er det selvsagt interessant å se om analysen faktisk følges opp av konkrete kjøpsordre. Denne innsikten forsvinner imidlertid med dagens anonymitetsregime, noe som svekker investorgrunnlaget og i neste omgang bidrar til økt markedsrisiko for alle som kjøper og selger aksjer på Oslo Børs, mener han.

Etter det Kapital erfarer, er det eierne bak de stadig mer dominerende algoritmeaktørene på Oslo Børs som har fått gjennomslag for sitt syn om at børsmedlemmene kollektivt skal kunne handle anonymt overfor allmennheten. Anonymiteten gir særlig algoritmene bedre arbeidsbetingelser – og dermed større mulighet for gevinst – ettersom store investorgrupper ikke lenger har innsyn i hvilke bevegelser som gjøres i de enkelte aksjene.

At meglerhusene ikke protesterer, tyder på at de selv ser klare fordeler ved et mer diskret børsliv. Skulle for eksempel Pareto Securities eller DNB Carnegie plutselig dukke opp som netto storselgere i en aksje de samtidig anbefaler, ville tidligere innsynsordninger gitt investorene verdifull informasjon om mulig motstridende signaler.

Fundamentalistene rømmer

I mellomtiden fortsetter algoritmehandelen å øke i omfang. Dette innebærer at programvare basert på forhåndsdefinerte kriterier overtar en stadig større andel av handelsvolumet – en utvikling som reflekterer den bredere trenden mot automatisering og digitalisering av finansmarkedene.

Ved Oslo Børs har andelen robothandel vokst markant de siste årene. Kapital har tidligere avdekket at algoritmebaserte handler i enkelte aksjer tidvis kan stå for godt over 50 prosent av den daglige omsetningen. Det innebærer at reelle kundeordre i mange tilfeller ikke lenger utgjør majoriteten av annenhåndsomsetningen – en innsikt investorer for bare få år siden hadde tilgang til, men som nå er skjult bak anonymitet.

– Aksjekursene stiger mens inntjeningsestimatene faller. Rentene er jo også opp. Nå er det første gang siden jeg ble investor at jeg sliter med å finne klare kjøp, uttalte Peter Hermanrud nylig til Finansavisen.

Med andre ord setter Oslo Børs stadig nye rekorder i en situasjon preget av synkende analytikeroptimisme – en klassisk oppskrift på en gryende børsboble.