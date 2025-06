Dette skjer i dag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Mange rike nordmenn har håpet på regjeringsskifte og lettelser i exitskatten etter høstens stortingsvalg, men nå peker målingene mot rødgrønn seier . Espen Ommedal, skatteadvokat i Thommessen, omtaler det som en ny kalddusj, som vil spore flere til å flytte ut av landet.

Både han og Harald Hauge, skatteadvokat i Wikborg Rein, tror det tvinger seg frem et skattekompromiss hvis de rødgrønne vinner valget. Men ikke før etter valget. Hauge sier det gir en mulighet for at Arbeiderpartiet vil kunne endre skattene med æren i behold.

Storebrand-forvalter Olav Chen tror markedet undervurderer tolltrusselen fra president Donald Trump.

Chen sier 150 land trolig kommer til å se at tollsatsene øker til de nivåene som ble fastsatt 2. april. Han tror alle de tollsatsene som alle fryktet, vil tre i kraft 9. juli, og at Trump igjen vil se hvordan markedet reagerer.

Beboere ved Kragerø Resort hevder eiendomsmogul Ivar Tollefsen somler og ødelegger standarden ved hotell- og leilighetsanlegget. To ganger er Tollefsen-eide Fredensborg dømt til å betale for vedlikehold, men siden skal lite ha skjedd.

Roy Styve, styreleder i ett av tre eierseksjonssameier, sier sameierne blir neglisjert og ignorert av Tollefsen. Han synes det er åpenbart at Tollefsen og systemet hans bare har fokus på utbygging og salg av nye leiligheter.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Øystein Stray Spetalen, som satser på bitcoin.

Trikset er å bruke et selskap som ikke har annet enn kontanter i banken til å kjøpe bitcoin. Idet det blir kjent at selskapet har kjøpt bitcoin og selskapsnavnet er endret til noe med bitcoin, går aksjekursen rett opp – tror man.

Hvorfor lager Spetalen denne trylleformelen? Svaret er trolig at det er for mange idioter der ute, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Makro:

Australia: PMI juni flash, kl. 01.00

Japan: PMI juni flash, kl. 02.30

India: PMI juni flash, kl. 07.00

Frankrike: PMI juni flash, kl. 09.15

Tyskland: PMI juni flash, kl. 09.30

Spania: Handelsbalanse april, kl. 10.00

ØMU: PMI juni flash, kl. 10.00

UK: PMI juni flash, kl. 10.30

USA: PMI juni flash, kl. 15.45

USA: Bruktboligsalg mai, kl. 16.00

Ordinær generalforsamling:

Awilco Drilling