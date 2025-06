Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at Trump før helgen signaliserte før at USA ville bruke to til tre uker på å avgjøre hvorvidt de skulle involvere seg i Israels angrep på Irans atomprogram, men slik gikk det ikke.

«Søndag bombet det amerikanske luftforsvaret tre av de viktigste lokasjonene for Irans atomprogram – Fordo, Isfahan og Natanz. Markedsreaksjonene har derimot vært mer begrensede enn fryktet», påpeker Berntsen.

«Oljeprisen er opp, men ikke betydelig. Den relativt beskjedne reaksjonen skyldes at selve olje­tilførselen ikke er hindret – ennå», skriver analytikeren.

Han påpeker at omlag 20 prosent av verdens sjø­borne olje og rundt en firedel av LNG-handelen passerer Hormuz hver dag.

«Kina importerer mer iransk råolje enn noe annet land og er avhengig av en fri passasje gjennom Hormuz. Derfor er det naturlig å anta at Xi Jin­ping vil forsøker å megle i konflikten – om så bare for å beskytte egne forsyninger», skriver Berntsen.

«Denne uken vil naturligvis handle om situasjonen i Midtøsten, men viktige makrotall kan også påvirke stemningen noe – deriblant fredagens PCE-tall fra USA, ofte omtalt som Feds foretrukne inflasjonsmål», fortsetter analytikeren.

Asia

De fleste børsene i Asia faller mandag morgen. Nedturen kommer etter at USA natt til søndag angrep tre iranske atomanlegg, og investorene frykter nå en eskalering av konflikten i Midtøsten.

I Japan faller Nikkei 0,29 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,40 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,15 prosent, CSI 300 er ned 0,20 prosent, og Hang Seng i Hongkong svekkes 0,13 prosent.

I Sør-Korea faller Kospi 0,48 prosent. Nifty 50 i India svekkes 1,02 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 0,39 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,41 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er mandag morgen opp 1,34 prosent til 78,04 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,27 prosent på 74,78 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,76 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Fredag falt amerikanske aksjeindekser i kjølvannet av nye signaler fra Federal Reserve, president Donald Trump og økende uro i Midtøsten. S&P 500 endte ned 0,2 prosent, Nasdaq falt 0,5 prosent, mens Dow Jones endte svakt opp.

En rekke teknologiaksjer og særlig halvlederprodusenter falt tungt på nyheten om at Det hvite hus vurderer å fjerne fritak for bruk av amerikansk teknologi i produksjonen av databrikker i Kina. Nvidia falt rundt 1 prosent, mens både Broadcom og Taiwan Semiconductor Manufacturing sank med rundt 1,5 prosent.