Oslo Børs faller mandag formiddag.

Kl. 11.02 faller Oslo Børs 0,27 prosent til 1.639,36, og det er hittil omsatt aksjer for 2,3 milliarder kroner.

Etter helgens bombeangrep i Iran fra det amerikanske luftforsvaret, handles Brent-olje med augustlevering ned 0,23 prosent til 76,86 dollar fatet, fra 76,51 dollar ved børsslutt i Oslo fredag. Oljekontrakten handlet derimot nær 80 dollar fatet ved åpning natt til mandag.

Olje

«Denne helgen angrep USA iranske atomanlegg. Forventet eller ei – man kan hevde at risikoen for forstyrrelser i olje- og gasseksporten fra Midtøsten har økt. Samtidig kan man argumentere for det motsatte: at risikoen faktisk er redusert, ettersom Iran trolig ikke lenger har «atomkortet» i ermet. Dette kan være – eller delvis være – grunnen til at råoljemarkedet åpner ukens handelssession med kun en moderat oppgang (+1,7 prosent på tidspunktet for skriving),» skriver Arctic Securities.

Vår Energi har meldt at produksjonen fra Jotun FPSO-en ved Balder-feltet er startet opp. Aksjen stiger 1,19 prosent til 35,79 kroner.

«Bør være en lettelse for aksjekursen, selv om det er i tråd med ledelsens guiding og nylige kommentarer,» noteter ABG.

SEB har nedgradert både Equinor og Aker BP fra kjøp til hold, og har senket kursmålet på Equinor fra 309 til 305 kroner, mens kursmålet på Aker BP er løftet fra 270 til 283 kroner.

Equinor åpnet opp, men faller nå 0,18 prosent til 280,30 kroner, mens Aker BP stiger 0,25 prosent til 280,10 kroner. DNO legger på seg 3,26 prosent til 14,25 kroner.

«I et større perspektiv er olje fortsatt billig. Tar man et skritt tilbake og ser på oljeprisen – selv etter de siste bevegelsene – ligger Brent fortsatt rundt 15 prosent under nivået den nådde da krigen i Ukraina brøt ut,» skriver Danske Bank.

Les også Sjeføkonomene: Alt avhenger av Hormuz Høyere oljepris etter Iran-bombingen demper faren for at Trump igjen hever tollsatsene, tror Kjersti Haugland, DNB.

Shipping

Innen shipping rapporterer ABG at VLCC-ratene var opp 5.622 dollar til 75.056 dollar fredag.