Oslo Børs stiger fra start: Olje og tank rett opp

Oslo Børs stiger 0,4 prosent etter to minutters handel mandag.

Etter helgens bombeangrep i Iran fra det amerikanske luftforsvaret, handles Brent-olje med augustlevering opp 1,5 prosent til 78,18 dollar fatet, fra 76,51 dollar ved børsslutt i Oslo fredag. Oljekontrakten handlet derimot nær 80 dollar fatet ved åpning natt til mandag.

Olje

«Denne helgen angrep USA iranske atomanlegg. Forventet eller ei – man kan hevde at risikoen for forstyrrelser i olje- og gasseksporten fra Midtøsten har økt. Samtidig kan man argumentere for det motsatte: at risikoen faktisk er redusert, ettersom Iran trolig ikke lenger har «atomkortet» i ermet. Dette kan være – eller delvis være – grunnen til at råoljemarkedet åpner ukens handelssession med kun en moderat oppgang (+1,7 prosent på tidspunktet for skriving),» skriver Arctic Securities.

Vår Energi har meldt at produksjonen fra Jotun FPSO-en ved Balder-feltet er startet opp. Aksjen stiger 3,9 prosent til 36,75 kroner.

SEB har nedgradert både Equinor og Aker BP fra kjøp til hold, og har senket kursmålet på Equinor fra 309 til 305 kroner, mens kursmålet på Aker BP er løftet fra 270 til 283 kroner.

Equinor stiger 2,1 prosent til 286,70 kroner, og Aker BP stiger 2,5 prosent til 286,60 kroner.

«I et større perspektiv er olje fortsatt billig. Tar man et skritt tilbake og ser på oljeprisen – selv etter de siste bevegelsene – ligger Brent fortsatt rundt 15 prosent under nivået den nådde da krigen i Ukraina brøt ut,» skriver Danske Bank.

Shipping

Innen shipping rapporterer ABG at VLCC-ratene var opp 5.622 dollar til 75.056 dollar fredag.

«Etter de amerikanske angrepene i Iran denne helgen viser nåværende Polymarket-data (23. juni, kl. 07.50 CEST) en sannsynlighet på 26 prosent for at Hormuzstredet stenges før 1. juli. Dette er ned fra omtrent 60 prosent søndag ettermiddag, da iranske medier meldte at Irans parlament hadde godkjent en stenging av stredet», skriver meglerhuset.

Frontline stiger 2,7 prosent til 199,50 kroner i åpningsminuttene.

Forsvar

Kongsberg Defence & Aerospace meldte søndag at det har inngått avtaler i Ukraina om å utvikle og levere lavkostnads høyvolum-luftvernmissiler og ubemannede overflatefartøy. Kongsberg Gruppen etablerer også et permanent kontor i Kyiv.

Nato har blitt enige, rett før toppmøtet i Haag, om å øke de årlige forsvarsrelaterte utgiftene til minst 5 prosent av BNP.

Kongsberg Gruppen-aksjen stiger 1,7 prosent til 401,40 kroner.

Øvrige bevegelser

Green Minerals vil satse på en bitcoin treasury-strategi, og vil sikre 1,2 milliarder dollar i finansiering for å satse på kryptovalutaen. Selskapet ser også stort potensial for blokkjedeteknologi i gruveindustrien. Aksjen har ikke åpnet.

Sparebank 1 Markets har innledet dekning på Napatech, med en kjøpsanbefaling og kursmål på 45 kroner. Aksjen stengte på 23,00 kroner fredag, og stiger nå 7,4 prosent til 26,00 kroner.