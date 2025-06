Ved lunsjtider faller Oslo Børs 0,53 prosent til 1.635,08, og det er hittil omsatt aksjer for 2,3 milliarder kroner.

Det er fortsatt full fart i kryptoaksjene.

Green Minerals melder at de vil satse på en bitcoin treasury-strategi, og planlegger å hente 1,2 milliarder dollar til investering i kryptovaluta. Selskapet ser også muligheter for blokkjedeteknologi i gruveindustrien. Aksjen skyter i været og er opp 113,36 prosent til 4,95 kroner.

Standard Supply, kontrollert av Øystein Stray Spetalen, har allerede investert 50 millioner kroner i bitcoin etter en overtegnet emisjon sist uke. Blant investorene finner vi profiler som Arne Blystad og Arne Fredly. Mandag varsler selskapet at Finanstilsynet har åpnet sak for å vurdere om satsingen faller inn under regelverket for alternative investeringsfond. Aksjen stiger videre 21,95 prosent til 50 kroner etter en oppgang på hele 97 prosent fredag.

Oljeprisen

Etter amerikanske luftangrep mot iranske atomanlegg i helgen, handles Brent-oljen med levering i august opp 0,39 prosent til 77,31 dollar fatet.

Oljeanalytikere peker på økt risiko for forstyrrelser i eksport fra regionen, samtidig som Irans atomkort kan være nøytralisert.

Equinor faller likevel 0,11 prosent til 280,50 kroner etter at SEB har nedgradert aksjen til «hold» og senket kursmålet fra 309 til 305 kroner. Aker BP løftes 0,25 prosent til 280,10 kroner, mens Vår Energi styrkes 1,39 prosent til 35,86 kroner etter oppstart på Jotun FPSO ved Balder-feltet.

– Dette bør være en lettelse for aksjen, selv om det er i tråd med tidligere guiding, skriver ABG.

DNO topper oljeaksjene med en oppgang på 4,06 prosent til 14,36 kroner.

Shipping: Hormuz-stemning løfter ratene

VLCC-ratene steg med over 5.600 dollar til 75.056 dollar fredag, ifølge ABG.

– Dette er den høyeste raten vi har sett på et drøyt år. Det innebærer rater på rundt 65.000 dollar dagen for et standardskip, med påslag på ytterligere 10.000–15.000 dollar for drivstoffeffektiv tonnasje, sier Ole Rikard Hammer til Finansavisen.

Samtidig har sannsynligheten for en stenging av Hormuzstredet falt fra 60 til 26 prosent siden søndag, viser Polymarket-data.

Frontline stiger marginalt 0,26 prosent til 194,75 kroner, Hunter Group skyter opp 10,96 prosent til 1,134 kroner. BW LPG legger på seg 0,33 prosent til 122,80 kroner.

Forsvar: Kongsberg faller på Ukraina-nyheter

Kongsberg Defence & Aerospace meldte søndag om avtaler i Ukraina for utvikling av lavkost-luftvern og ubemannede systemer.

Samtidig skal NATO bruke minst fem prosent av BNP på forsvar fremover.

Kongsberg Gruppen-aksjen faller 1,91 prosent til 386,85 kroner. Norbit er ned 2,42 prosent til 202,00 kroner, mens Kitron faller 0,43 prosent til 58,20 kroner.