Bitcoin: Dette har aldri skjedd før

Ifølge ferske data fra CryptoQuant har momentumet i den kortsiktige etterspørselen etter bitcoins nådd sitt mest negative nivå noensinne, skriver Crypto News Land.

Siden 27. mai har kortsiktige investorer (STH – Short Term Holders) solgt omtrent 800.000 BTC, mens momentumet i etterspørselen har falt til under minus 2 millioner BTC. Dette skal være det største fallet i løpet av 30 dager som er registrert noensinne.

Dette har også, ifølge CryptoQuant, skapt en ubalanse i etterspørselen, ettersom langsiktige eiere (LTHs – Long Term Holders) ikke har allokert det som selges.

Helt uvanlig

I tidligere sykluser har lignende fall i etterspørsel vært knyttet til konsolideringer eller korreksjoner i prisen. Det nåværende fallet overgår imidlertid tidligere tilfeller både i omfang og varighet, skriver nyhetstjenesten. Selv om momentumet har svekket seg jevnt siden begynnelsen av mai, har Bitcoin-prisen holdt seg nær rekordnivåer.

Ifølge CryptoQuant viser 30-dagers glidende gjennomsnittet at etterspørselen har svekket seg over tid, og at ny etterspørsel etter BTC i stor grad er uteblitt. Og så lenge denne trenden fortsetter, kan markedet forbli svakt, heter det.

Tallene peker på en strukturell endring i markedets dynamikk, og fraværet av langsiktig akkumulering forsterker svekkelsen i spotmarkedet, skriver Crypto News Land.

Bitcoin falt under viktig nivå

Bitcoin handles mandag rundt 101.400 dollar, opp fra søndagens laveste på 98.225 dollar, men ned 1,2 prosent siste 24 timer og ned 5,0 prosent de siste fem dagene, ifølge CoinMarketCap.

Dagens pris tilsier en markedsverdi på de 19,88 millioner bitcoins i omløp på litt over 2.000 milliarder dollar, tilsvarende 20.500 milliarder kroner – 2.400 milliarder kroner mer enn verdien på Oljefondet.

Bitcoin steg 50 prosent fra bunnen i april til 112.000 dollar på det høyeste 22. mai. Siden da har kryptovalutaen svingt rundt 106.000 dollar, med korreksjoner ned mot 101.000 dollar og opp mot tidligere topper fra mai. Søndag falt den under 101.000-nivået, noe som var et klart svakhetstegn.

Ethereum og Solana falt også kraftig i løpet av helgen. Solana falt til 126 dollar på det laveste, og er mandag opp til 133,92 dollar og den tekniske motstanden på 134-nivået. Ethereum falt til 2.113 dollar på det laveste, og er mandag opp til 2.249 dollar, og punkterer med det den tekniske motstanden på 2.224-nivået.