Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,7 prosent mandag til 1.633,13 poeng.

Oljeprisen sank også minimalt mandag etter at USA i helgen gjennomførte luftangrep mot iranske atomanlegg. Brent-oljen med levering i august lå ved børsens stengetid ned 1 prosent til 77,36 dollar fatet.

Vår Energi steg 0,9 prosent til 35,69 kroner etter oppstarten på Jotun FPSO-en ved Balder-feltet. Aker BP endte flatt på 279,40, mens Equinor falt marginalt 0,7 prosent til 278,90 kroner etter at SEB nedgraderte aksjen fra kjøp til hold.

– Aksjene har steget mye den siste tiden, uten at estimatene har endret seg. Inntjeningene har ikke økt for å rettferdiggjøre den høye prisingen, sier analytiker Anders Rosenlund til Finansavisen.



DNO var blant de sterkeste i sektoren og la på seg 4 prosent til 14,35 kroner.

Shipping holder koken

Shippingsektoren holdt seg sterk, med videre økning i VLCC-ratene som mandag var oppe i over 75.000 dollar dagen, ifølge ABG.

Hunter Group ledet an med en oppgang på 25,2 prosent til 1,28 kroner, BW LPG steg 1,6 prosent til 124,30 kroner, Frontline gikk opp 1,1 prosent til 196,40 kroner.

Kryptoaksjer eksploderer

Det var feststemning blant kryptofokuserte aksjer.

Green Minerals spratt opp 163,8 prosent til 6,12 kroner etter at selskapet varslet at det vil satse på bitcoin som en del av sin treasury-strategi. Selskapet vil hente 1,2 milliarder dollar for å investere i kryptovaluta og blokkjedeteknologi.

Standard Supply steg 11,5 prosent til 45,7 kroner etter fredagens dobling, og meldte at selskapet har gjort sin første investering i bitcoin. Samtidig opplyste de at Finanstilsynet nå ser nærmere på virksomheten i lys av AIF-loven.

Forsvar i vinden

Kongsberg Gruppen falt 1,6 prosent til 388,20 kroner til tross for at datterselskapet har inngått nye avtaler i Ukraina og skal åpne kontor i Kyiv. Norbit svekket seg 1,5 prosent til 204,00 kroner, mens Kitron løftet seg 0,4 prosent til 58,70 kroner.

Kronen står imot geopolitisk uro

Til tross for økt spenning i Midtøsten og global usikkerhet, viser den norske kronen økt motstandskraft mot geopolitisk risiko, ifølge Magne Østnor, valutastrateg i DNB Carnegie.

– Markedene er blitt mer immune mot geopolitiske svingninger, skriver Østnor, og viser til tidligere hendelser i Afghanistan, Irak og Libya, der effekten på finansmarkedene har vært kortvarig.

Den norske kronen er nesten helt flat mot euroen etter børsslutt, og handles nå til 11,65 mot euro.