Dramatikk i farmasisektoren

Selv om man kunne forutsi geopolitiske hendelser, ville man ikke nødvendigvis oppnå superavkastning. Det skyldes at markedets reaksjon ofte er helt annerledes enn det man skulle tro. For eksempel hadde Goldman Sachs og andre anerkjente banker spådd en umiddelbar og dramatisk oppgang i oljeprisene dersom USA skulle angripe Iran.

Ved halv fem-tiden mandag var Brent-prisen imidlertid 65 cent lavere enn fredagens sluttnotering, mens børsindeksene Stoxx 600 og S&P 500 var tilnærmet uendrede. Verdien av tiårige amerikanske statsobligasjoner var derimot betydelig opp.

Mangelen på dramatikk skyldes trolig at den amerikanske bombingen anses som en enkelthendelse og ikke noe som vil føre til en «evigvarende» krig à la dem vi så i Irak og Afghanistan tidligere i dette årtusenet. Dette er også narrativet som forfektes av Det hvite hus. At USA skulle blande seg inn i konflikten var heller ikke særlig overraskende, gitt Israels politiske makt i Washington.

Blant enkeltaksjene stupte Novo Nordisk 5 prosent. Nedturen skjedde delvis fordi legemiddelgiganten avsluttet sitt samarbeid med Hims & Hers, mye fordi den amerikanske forhandleren også markedsfører billigere kopier av slankemedikamentet Wegovy på en «misvisende» måte. I tillegg skuffet resultatene av to kliniske studier av Novos nye slankeprodukt, CagruSema.

Bruddet med Novo Nordisk rammet Hims & Hers langt hardere. Aksjen var mandag ettermiddag ned med nesten 33 prosent. Selskapet selger legemidler og kosttilskudd på nettet, og ekspanderte nylig til Europa ved å kjøpe britiske Zava.



Hims & Hers selger også Eli Lillys slankemedikament, Zepbound, og sistnevntes aksjekurs la på seg i underkant av 2 prosent. At Novo Nordisk ennå ikke har klart å lage et betydelig bedre produkt, bidro til oppturen.

Super Micro Computer, som blant annet lager servere og lagringsenheter, var derimot blant S&P 500-indeksens største tapere. Svekkelsen på nesten 5 prosent skyldtes planer om å utstede 2 milliarder dollar i konvertibel gjeld.