Etter en kursoppgang på over 30 prosent så langt i år, nedjusterer SpareBank 1 Markets sin anbefaling på Aker BP fra kjøp til nøytral.

Ifølge analytiker, Teodor Sveen-Nilsen, er det viktigste argumentet at aksjen nå har lukket det tidligere verdsettingsgapet mot konkurrentene, samtidig som den handles nær meglerhusets kursmål på 290 kroner.

– Aker BP har hatt en meget sterk utvikling hittil i år og har prestert betydelig bedre enn både Equinor og Vår Energi. Vi mener mye av narrativendringen vi har snakket om tidligere, allerede har funnet sted, skriver Sveen-Nilsen i en fersk analyse.

Mandag hadde aksjen flat utvikling og ble omsatt for 279,40 kroner.

Verdinøytralt

SpareBank 1 Markets har i tidligere oppdateringer fremhevet at Aker BP gradvis ville innta posisjonen som den mest attraktive aktøren blant de tre store olje- og gasselskapene på norsk sokkel.

Men med kursen nå tett på meglerhusets kursmål og begrenset videre oppside, er anbefalingen nedgradert:

– Vi ser nå et mer avdempet oppsidepotensial, og velger derfor å nedgradere anbefalingen til nøytral, skriver Sveen-Nilsen.

Risiko-premie i oljeprisen

Meglerhuset peker også på at deler av den siste oppgangen i oljeprisen kan tilskrives geopolitisk risiko – blant annet økt spenning mellom USA og Iran og Israels bombing av iranske mål. Historisk har slike hendelser ofte ført til kortvarige prisøkninger i oljemarkedet.

– Det er tydelig at det ligger noe risikopremie inne i dagens Brent-pris, men historien tilsier at slike oljeprisrallyer ofte er kortvarige, heter det i rapporten.

Attraktiv langsiktig profil

Til tross for nedgraderingen er SpareBank 1 Markets fortsatt positiv til Aker BPs fundamentale utsikter.

Selskapet handles til en P/E på 11–12 ganger for perioden 2025–2028, med en estimert utbytteavkastning på 10–11 prosent – noe som gir en samlet avkastning på over 40 prosent over perioden.

– Justert for mottatt utbytte ser vi en justert P/E i 2028 på 5–5,5 ganger. Det mener vi ikke er særlig krevende for en ledende aktør på norsk sokkel med solid historikk og vekstmuligheter, fortsetter Sveen-Nilsen.

I selskapets kvartalsrapport ble det ikke gjort endringer i 2025-guidingen. Den inkluderer blant annet produksjon på 390.000–420.000 fat oljeekvivalenter per dag, kostnader på 7 dollar per fat og investeringer på 5,5–6 mrd. dollar.

Første kvartals produksjon var på 441.000 fat per dag, noe som kan indikere en mindre oppside.