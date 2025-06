Bred oppgang på New York-børsen

Lanseringen kom etter ti dagers utsettelse, men Tesla-sjef Elon Musk lover at dette bare er starten.

Kursoppgangen til Tesla-aksjen tilsvarer en økning i markedsverdien til selskapet på rundt 99 mrd. dollar. Musks personlige formue økte samtidig med 12,7 mrd. dollar, ifølge MarketWatch.

Aksjekjøp i milliardklassen

Trump Media & Technology Group, morselskapet til Truth Social, Truth+ og fintech-plattformen Truth.Fi, skal ha godkjent et tilbakekjøp av aksjer på opptil 400 millioner dollar, tilsvarende litt over fire milliarder kroner, ifølge CNBC.

Aksjen steg 4,0 prosent i åpningsminuttene mandag, men endte opp 0,3 prosent ved stengetid.

Oljeprisen stuper etter nye angrep

Oljeprisen faller brått mandag etter meldinger om at Iran skal ha skutt seks missiler mot amerikanske militærbaser i Qatar. Qatar stengte ned luftrommet kort tid før angrepet.

– Underlig reaksjon at prisen går ned, sier oljeanalytiker, Bjarne Schieldrop til Finansavisen.

Spørsmålet mange stiller seg nå er om angrepet har økt risikoen for forstyrrelser i Hormuzstredet, som står for rundt 20 prosent av verdens oljetransport.

«Dette har ført til spekulasjoner om at oljeprisen kan holde seg høyere lenger, noe som igjen kan bidra til økt inflasjonsfrykt», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Oljeprisen steg markant natt til mandag, men har siden falt kraftig tilbake igjen. Prisen for et fat med nordsjøoljen Brent omsettes for 70,83 dollar, ned over 8,2 prosent. Den amerikanske WTI-oljen handles for 68,78 dollar mandag.

«Alle sammen, hold oljeprisene nede. Jeg følger med. Dere spiller på lag med fienden. Ikke gjør det», skriver Donald Trump på Truth Social.

– Vær litt på vakt

– Markedet tar den geopolitiske uroen relativt greit. Samtidig er det viktig å være litt på vakt. Vi har blitt overrasket flere ganger på relativt kort tid, og nå begynner tollsatsene til Trump også å nærme seg, sier DNB Carnegie-strateg Paul Harper til Finansavisen.