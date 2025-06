Donald Trump sier nå at Iran og Israel er enige om en våpenhvile som skulle starte i morgentimene tirsdag. Iran bekrefter våpenhvilen, mens Israel frem til kl. 05.30 fortsatt ikke har uttalt seg.

«Gratulerer til alle! Det er nå fullstendig enighet mellom Israel og Iran om en fullstendig og total våpenhvile», skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

Iran skal starte med en tolv timers våpenhvile. Når den tolvte timen er over, skal Israel overholde tolv timer med våpenhvile. Når de 24 timene med våpenhvile er over, betyr det ifølge Trump at tolv dager med krig offisielt er avsluttet.

Like etter kl. 07 skriver Trump i et nytt innlegg at «våpenhvilen nå har trådd i kraft», med en oppfordring om at den ikke må brytes.

Nyhetene gir bred oppgang på børsene i Asia.

I Japan stiger Nikkei 1,07 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,74 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer 1,00 prosent, CSI 300 legger på seg 1,09 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 1,95 prosent.

I Sør-Korea er Kospi opp 2,64 prosent. Nifty 50 i India stiger 0,76 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,91 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,49 prosent.

Wall Street

Også på Wall Street var det god stemning mandag kveld, selv om våpenhvilen da ennå ikke var et faktum.

Samleindeksen S&P 500 steg 1 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte opp 0,9 prosent. Tek-indeksen Nasdaq steg 1 prosent.