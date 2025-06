Dette skjer i dag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen tirsdag:

AutoStore, Nykode, Atlantic Sapphire, Nel og XXL ble hausset opp som vinneraksjer, men er nå torpedert ned 97 prosent siden toppen. Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, mener optimismen ble altfor stor i disse selskapene.

Næss poengterer at dersom selskapet har flere år uten inntjening, men bare lovnader som må justeres ned, så er det bare å holde seg unna. Som med hydrogenselskapet Nel, som han beskriver som en av sine fremste hataksjer.

Ole André Hagen, porteføljeforvalter i First Fondene, slakter Statkraft. Han mener det statlige kraftselskapet har sløst bort 60 milliarder kroner de siste syv årene.

Dette har skjedd gjennom det Hagen mener er manglende kostnadskontroll og kostnadskrevende imperiebygging. Han sier de bygger opp en enorm internasjonal organisasjon rigget for et aktivitetsnivå de ikke klarer å levere på.

Kristoffer Barth Skeie, analytiker i Arctic Securities, mener det er veldig vanskelig å finne en rasjonell grunn for at Irans nasjonalforsamling stenger Hormuzstredet.

Han påpeker at Iran vil tape fryktelig mye på å gjøre det, og at landet vil tape støtte fra samarbeidspartnere som Kina. Skulle Iran velge å stenge det viktige stredet, tror Skeie det bare blir veldig kortvarig.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Sveits. Forleden kom sjokkmeldingen om at det skal holdes folkeavstemning om en mulig arveavgift for alle utlendinger. Nå går det om en arveavgift på 50 prosent av all formue over 50 millioner sveitserfranc.

Hvis folkeavstemningen gir ja til høy arveavgift, kan det bli flukt fra Sveits. Det er lenge siden Sveits var et trygt skatteparadis for milliardærer, skriver Hegnar.

