Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at etter tolv dager med krig mellom Israel og Iran kan det nå være over.

«Ifølge Trump er en våpenhvile nå på plass. Oljeprisen begynte for øvrig å falle lenge før disse meldingene kom, og aksjene på Wall Street steg», påpeker analytikeren.

«Det ligger i kortene at de europeiske børsene, utenom «oljetunge» Oslo Børs, vil gjøre et aldri så lite hopp i dag, slik de asiatiske gjorde i natt», skriver han videre.

«Hvorvidt denne krigen vil gå inn i historiebøkene som «tolvdagerskrigen», gjenstår å se, men det kan tenkes. I så måte vil Trumps navn hefte ved denne som en bidragsyter til dens stans. Oljeprisen, som steg til over 80 dollar fatet i forrige uke, er nå tilbake under 70 dollar», fortsetter Berntsen.

Asia

Donald Trump sier nå at Iran og Israel er enige om en våpenhvile som skulle starte i morgentimene tirsdag. Iran bekrefter våpenhvilen, mens Israel frem til kl. 05.30 fortsatt ikke har uttalt seg.

«Gratulerer til alle! Det er nå fullstendig enighet mellom Israel og Iran om en fullstendig og total våpenhvile», skriver Trump i et innlegg på Truth Social.

I Japan stiger Nikkei 1,07 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,74 prosent. Shanghai Composite i Kina klatrer 1,00 prosent, CSI 300 legger på seg 1,09 prosent, og Hang Seng i Hongkong styrkes 1,95 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er tirsdag morgen ned 2,84 prosent til 69,45 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 2,90 prosent på 66,52 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,36 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Også på Wall Street var det god stemning mandag kveld, selv om våpenhvilen da ennå ikke var et faktum. Samleindeksen S&P 500 steg 1 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte opp 0,9 prosent. Tek-indeksen Nasdaq steg 1 prosent.

Som følge av Irans angrep mot Qatar mandag kveld, faller en rekke olje-aksjer på Wall Street. Exxon Mobil-aksjen faller 2,6 prosent, mens Occidental Petroleum-aksjen faller 3,7 prosent.

Det som ble omtalt som en «langsiktig satsing» mellom danske Novo Nordisk og amerikanske Hims & Hers Health fikk mandag en brå slutt, melder Reuters.

Novo Nordisk kunngjorde at de avslutter samarbeidet knyttet til salg av slankemedisinen Wegovy gjennom telehelseplattformen Hims & Hers. Novo Nordisk-aksjen falt 5,5 prosent, mens Hims & Hers Health-aksjen falt hele 34,6 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,7 prosent mandag til 1.633,13 poeng.

Shippingsektoren holdt seg sterk, med videre økning i VLCC-ratene som mandag var oppe i over 75.000 dollar dagen, ifølge ABG. Hunter Group ledet an med en oppgang på 25,2 prosent til 1,28 kroner, BW LPG steg 1,6 prosent til 124,30 kroner, Frontline gikk opp 1,1 prosent til 196,40 kroner.

Green Minerals spratt opp 163,8 prosent til 6,12 kroner etter at selskapet varslet at det vil satse på bitcoin som en del av sin treasury-strategi. Selskapet vil hente 1,2 milliarder dollar for å investere i kryptovaluta og blokkjedeteknologi.