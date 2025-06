Aker-topp Øyvind Eriksen noterte et resultat etter skatt på 79,3 millioner kroner i 2024 gjennom sitt private investeringsselskap Erøy, viser selskapets årsrapport.

Til sammenligning var overskuddet i 2023 på om lag 47,9 millioner kroner, noe som betyr en vekst i resultatet etter skatt på 65 prosent.

Driftsresultatet var fortsatt marginalt negativt, men solide finansinntekter løftet netto finans til 80,75 millioner kroner – til tross for nedskrivninger av finansielle eiendeler på 6,4 millioner kroner.

Resultat før skatt kom på 80,6 millioner kroner, opp fra 50,6 millioner kroner i 2023.

Selv om resultatet forbedret seg kraftig, mer enn halverer Eriksen utbyttet – fra 45 millioner til 18,4 millioner kroner. Mens det resterende overskuddet blir overført til annen egenkapital, som ved årsskiftet utgjorde 352,5 millioner kroner.

Aker-aksjer for 150 mill.

Gjennom Erøy eier Aker-sjefen flere aksjeposter. Den tidligere advokaten sitter på aksjer i Aker, solpanelselskapet Otovo og hydrogenselskapet Aker Horizons.

Eriksen sitter på 219.072 aksjer i Aker, som med dagens kurs er verdt rundt 151 millioner kroner. I tillegg eier han 285.714 aksjer for rundt 440.000 kroner i Kristian Røkkes Aker Horizons, som i løpet av tredje kvartal skal fusjoneres med Aker. Da fusjonsplanene ble kjent i mai, var Aker-sjef og Horizons-aksjonær Eriksen ute og bedyret at de fortsatt har tro på selskapet.

«Til tross for betydelige tap for Aker og øvrige aksjonærer i Aker Horizons, har vi et langsiktig perspektiv. Vi tror på det underliggende industrielle potensialet og tar nå grep for å beskytte og gjenoppbygge aksjonærverdier,» sa Eriksen.

I solpanelselskapet Otovo sitter Aker-toppen på litt over 1,2 millioner aksjer til en verdi av drøyt 2,1 millioner kroner etter at selskapet har steget over 90 prosent på børsen i år.

Ved årsskiftet hadde Erøy AS eiendeler for totalt 359,35 millioner kroner, opp fra 324,71 millioner kroner i 2023, hvorav bankinnskudd utgjorde 108,24 millioner.

ERØY (Mill. kr) 2024 2023 Driftsresultat −0,2 −0,3 Netto finans 80,7 50,6 Resultat før skatt 80,6 50,3 Årsresultat 79,3 47,9 Utbytte 18,4 45

God lønn

Det er imidlertid ikke bare gjennom investeringsselskapet sitt Eriksen får til salt til maten. I Aker-konsernets årsrapport kom det frem at toppsjefen i konsernet ble kompenserte med totalt 34,9 millioner kroner.

Av dette utgjorde rett under 20 millioner kroner grunnlønn, mens 15 millioner kroner var «variabel kompensasjon», som består av både feriepenger og bonusutbetalinger.

Til sammenligning tjente Eriksen 33,7 millioner kroner i 2023.