Nvidia-sjef Jen-Hsun «Jensen» Huang har begynt å selge aksjer i chipgiganten. Det er de første salgene som er en del av en plan som lar ham selge aksjer for inntil 865 millioner dollar før året er omme, melder Bloomberg.

Fredag 20. og mandag 23. juni solgte Huang 100.000 aksjer for til sammen 14,4 millioner dollar, viser innsendte dokumenter til det amerikanske finanstilsynet (SEC).

Ifølge Bloomberg Billionaires Index er Nvidia-grunnleggeren verdens 12. rikeste person, med en anslått formue på 126 milliarder dollar. Formuen består nesten utelukkende av aksjer i chipprodusenten, hvor han har en eierandel på rundt 3 prosent.

Dette er imidlertid ikke første gang Huang selger Nvidia-aksjer, til sammen har han solgt aksjer i selskapet for over 1,9 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Aksjesalgsplanen, som er vanlig blant milliardærer og toppledere som ønsker å selge aksjer uten å skape uro i markedet, gir ham muligheten til å selge 6 millioner aksjer innen årets slutt. Dette tilsvarer en verdi på 865 millioner dollar basert på mandagens sluttkurs på 144,17 dollar per aksje.

I en annen innsendelse til SEC på mandag kommer det frem at Huang planlegger å selge ytterligere 50.000 aksjer snart.

Gunstig tidspunkt

Huang er ikke den eneste som har solgt Nvidia-aksjer den seneste tiden. Styremedlem og milliardær Mark Stevens kvittet seg med 600.000 aksjer for omtrent 88 millioner dollar i forrige uke.

Nedsalget kom etter at Stevens tidligere i juni hadde sendt inn en plan for å selge opptil 4 millioner Nvidia-aksjer. Hittil har han solgt over 2 millioner aksjer, men i motsetning til Huang og andre styremedlemmer, selger ikke Stevens aksjene sine under en såkalt 10b5-1-plan, skriver Bloomberg.

Stevens, som investerte i Nvidia allerede i 1993, har en nettoformue på 9,8 milliarder dollar, ifølge Bloombergs milliardærindeks.

Både Huang og Stevens selger på et godt tidspunkt, ettersom aksjen steget med 52 prosent siden 4. april. Det er likevel et flertall av analytikerne som dekker selskapet som ville bedt dem om å sitte lenger på aksjene. Av de 79 analytikerne som følger selskapet er det hele 87 prosent som har en kjøpsanbefaling.

En av de største optimistene er Barclays, som i forrige uke satte kursmålet på 200 dollar pr. aksje. Det tilsvarer en økning på 37 prosent fra sluttkursen mandag.

Mens Morgan Stanley og JP Morgan har et kursmål på 170 dollar pr. aksje, som tilsvarer en oppside på drøyt 16 prosent.