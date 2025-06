Oljeprisen tynger Oslo Børs tirsdag. Ved lunsjtider er hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,8 prosent til 1.620,58.

Syv av de ti mest omsatte aksjene faller. Public Property Invest, Storebrand, Protector Forsikring, Sparebank 1 Østlandet og Tysnes Sparebank stiger til all-time high.

Oljeprisen tynger Oslo Børs

Oljeprisen stupte mandag kveld, etter at Donald Trump hevdet at Iran og Israel var enige om en våpenhvile. Brent-oljen for august falt på det meste til 67,34 dollar, men har hentet seg litt inn til 69,25 dollar – ned 3,1 prosent inneværende døgn. WTI-oljen falt til 64,38 dollar på det laveste, men har hentet seg inn til 66,28 dollar – med 3,3 prosent inneværende døgn.

Oljeprisen har nå reversert hele oppgangen som ble utløst av Iran–Israel-eskaleringen 13. juni. Tilbakeslaget gir politisk og strategisk handlingsrom for både USA og Saudi-Arabia. Det kan gi rom for at Riyadh reverserer sine tre siste produksjonsøkninger på 411.000 fat hver, og i stedet gå tilbake til mer moderate økninger på rundt 137.000 fat i august og september, skriver råvareanalytiker Ole Hvalbye i SEB ifølge TDN Direkt.

Etter at Oslo Børs åpnet kl. 9:00, og fristen for våpenhvilen hadde trådd i kraft, ble det imidlertid meldt at Iran igjen hadde sendt raketter mot Israel . Det fikk Israel til å varsle kraftige motangrep . Parallelt ble det også meldt om angrep mot flere militærbaser i Irak.

Equinor faller 6,1 prosent og senker børs verdien på selskapet med 47 milliarder kroner. Aker BP er ned 4,5 prosent og Vår Energi faller 4,7 prosent. DNO er ned 5,9 prosent, mens Okea faller 4,2 prosent og Panoro Energy faller 4,0 prosent. Justert for utbyttet på 76,05 kroner faller Bluenord 2,9 prosent.