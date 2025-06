Rec Silicon: Storaksjonær og kreditor stiller ultimatum

Rec Silicon står i en akutt finansiell krise og er helt avhengig av støtte fra hovedaksjonæren og kreditoren Hanwha. Nå advarer det sørkoreanske konsernet: Dersom det skjer endringer i styret eller at budet ikke aksepteres, vil det ikke bli gitt mer finansiering.

Dette skjer etter at Rec Silicon fredag 20.juni meldte at selskapet ikke har tilstrekkelig kontanter til å dekke gjeld og driftskostnader ut året. Uten nye lån fra Hanwha eller kapital fra andre kilder, som per i dag ikke foreligger, vil selskapet raskt stå uten likviditet.

Aksjonæropprør

Generalforsamlingen avholdes digitalt onsdag 25. juni. Der står et betydelig aksjonæropprør på dagsordenen med småaksjonærer og det amerikanske hedgefondet Water Street Capital som har foreslått et annet styre.

– Pressemeldingen fra Hanwha forteller minoritetsaksjonærer at Rec Silicon ikke vil få ytterligere finansiering om de ikke aksepterer selskapets bud på aksjene, sier Finansavisens aksjekommentator Karl Johan Molnes.

– De fundamentale utsiktene for solcelleindustrien har blitt forverret etter Hanwhas bud på Rec ble fremsatt. Rec Silicon skylder Hanwha rundt 5 milliarder kroner. Den som ønsker å stoppe Hanwhas oppkjøp må komme med et tilbud på hele Rec Silicon inkludert gjelden som er bedre for Hanwha enn alternativet ved oppkjøp.

Hanwha har lagt inn et frivillig bud om å kjøpe ut minoritetsaksjonærene til 2,20 kroner pr. aksje. Det priser hele Rec Silicon til 925 millioner kroner. Styret i Rec, med unntak av inhabile medlemmer, anbefaler aksjonærene å akseptere tilbudet.

– Den mest naturlige kjøperen er First Solar fordi selskapet allerede har en full verdikjede i USA. At First Solar ikke har vist offentlig interesse for Rec Silicon viser at solindustrien har blitt helt satt i skyggen av Donald Trump-administrasjonen. Rec Silicon har vært en dårlig investering for alle. Det er mulig at minoritetsaksjonærer kan få litt mer betalt for aksjene ved å takke nei til budet, men det kommer med en risiko for at Hanwha ikke gir noe for aksjene, sier Molnes.

Juridisk front i USA

Mens aksjonærene i Rec Silicon gjør seg klare til generalforsamling onsdag, har hedgefondet Water Street Capital åpnet en juridisk front i USA. Det amerikanske fondet har bedt en domstol i delstaten Washington om tillatelse til å stevne Rec Silicons konsernsjef Kurt Levens, slik at han må avgi vitneforklaring under ed. Det melder E24, som først omtalte saken.

I stevningen kommer Water Street med kraftige anklager mot Hanwha. Hedgefondet hevder at Hanwha bevisst skal ha sabotert produksjonen ved Moses Lake-anlegget i USA for å kunne terminere en tiårig leveringsavtale, presse aksjekursen ned, og deretter fremsette et oppkjøpstilbud på selskapet.