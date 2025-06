Innen råoljetank er det fortsatt god tilgjengelighet av VLCC-tonnasje, og da kan ratene komme ned igjen fremover, alt annet likt», skrev meglerhuset ifølge TDN Direkt.

Det var imidlertid også små lyspunkter i shipping. Bilskipsaksjene Høegh Autoliners og Wallenius Wilhelmsen steg 0,1prosent.

Blandet i tech og bitcoin

Link Mobility meldte tirsdag morgen at de ekspanderer globalt og går inn i det sørafrikanske markedet med oppkjøp av selskapet SMSPortal. Den totale prislappen kan ende på 1,46 milliarder kroner med dagens valutakurser. Nyheten sendte aksjen opp 7,6 prosent.

Mandag spratt Green Minerals opp 163,8 prosent, etter varsel om at selskapet vil satse på bitcoin som en del av sin treasury-strategi. Aksjen fortsatte opp over 19 prosent tirsdag formiddag, men snudde ned og falt 25,5 prosent.

Øystein Stray Spetalen-dominerte Standard Supply, som endrer navn til StandardCoin, doblet fredag etter meldinger om at selskapet hadde gjort sin første investering i bitcoin. Mandag steg den ytterligere 11,5 prosent. Tirsdag falt aksjen 7,9 prosent.

Finanstilsynet truet med å stanse det hele og ba om svar innen førstkommende mandag.

Vi kan også ta med at REC Silicon falt 2,0 prosent 2,1 kroner. Tilbudsperioden i forbindelse med Hanwhas bud på 2,20 kroner pr. aksje utløper tirsdag kl. 16:30. Tirsdag kom Hanwha også med et ultimatium , men like før børsslutt meldte Anchor AS at det hadde utvidet akseptperioden til 8. juli kl. 16:30, og at den kan utvides ytterligere til 1. august. Anchor vil også komme med en oppdatering på mottatte aksepter 25. juni kl. 9:00.

Bouvet meldte at det hadde avsluttet tilbakekjøpet av én million egne aksjer, og at aksjene ble kjøpt til en gjennomsnittskurs på 73,8842 kroner. Etter transaksjonene eier selskapet 1,3 millioner egne aksjer. Aksjen steg 0,6 prosent.

Oljeprisen rett ned

Oljeprisen stupte mandag kveld, etter at Donald Trump hevdet at Iran og Israel var enige om en våpenhvile. Brent-oljen for august falt på det meste til 67,34 dollar, men hentet seg litt inn til 68,17 dollar – ned 4,7 prosent inneværende døgn. WTI-oljen falt til 64,38 dollar på det laveste, men hentet seg inn til 65,34 dollar – ned 4,6 prosent inneværende døgn.

Oljeprisen har nå reversert hele oppgangen som ble utløst av Iran–Israel-eskaleringen 13. juni. Tilbakeslaget gir politisk og strategisk handlingsrom for både USA og Saudi-Arabia. Det kan gi rom for at Riyadh reverserer sine tre siste produksjonsøkninger på 411.000 fat hver, og i stedet gå tilbake til mer moderate økninger på rundt 137.000 fat i august og september, skriver råvareanalytiker Ole Hvalbye i SEB ifølge TDN Direkt.

Etter at Oslo Børs åpnet kl. 9:00, og fristen for våpenhvilen hadde trådd i kraft, ble det imidlertid meldt at Iran igjen hadde sendt raketter mot Israel . Det fikk Israel til å varsle kraftige motangrep . Parallelt ble det også meldt om angrep mot flere militærbaser i Irak. Alt blåste imidlertid over og Donald Trump meldte på Truth Social at våpenhvilken er i kraft og at Kina kan nå fortsette å kjøpe olje fra Iran.

«Forhåpentligvis vil de også kjøpe mye fra USA. Det var min store ære å få dette til!», la han til.