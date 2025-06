Cruiseaksje til topps

Tirsdag ettermiddag var Stoxx 600 og S&P 500 opp med henholdsvis 1,0 og 0,8 prosent, etter at president Trump angivelig forhandlet frem en våpenhvile mellom Iran og Israel. Det hjalp at det iranske forsvarets gjengjeldelsesangrep på amerikanske militære baser var relativt tannløst.

Samtidig stupte Brent-prisen til 68 dollar fatet, mens amerikanske dollar svekket seg mot de fleste andre valutaer. Utviklingen medførte at oljerelaterte aksjer som Orron Energy, BP, Tullow Oil, Shell, Eni og TotalEnergies fikk kursfall på 3–5 prosent.

Tegn på at konflikten i Midtøsten i det minste ikke blir verre trakk også ned våpenaksjene Bae Systems, Rheinmetall, Thales og Dassault Aviation. Nedturen ble på 3–4 prosent. Reiserelaterte aksjer fikk derimot en kraftig rekyl, som følge av utsikter til lavere drivstoffkostnader samt en snarlig normalisering av rutene til og fra Israel. Vinnerne inkluderte Carnival, Air France KLM, Lufthansa og British Airways-eieren IAG. For cruiseoperatøren ble oppgangen på mer enn 13 prosent.

Carnival fikk også drahjelp av en overraskende sterk kvartalsrapport. I perioden som ble avsluttet 31. mai ble inntektene og inntjeningen henholdsvis 6,33 milliarder dollar og 35 cent pr. aksje, mot ventet 6,20 milliarder dollar og 24 cent pr. aksje. Avkastningen på investert kapital var den høyeste på nesten to tiår, og bunnlinjen ble mer enn tredoblet fra samme kvartal året før. Toppsjefen fortalte at etterspørselen forblir skyhøy, til tross for USAs handelskrig og økt geopolitisk risiko.

Også i S&P 500-indeksen var Carnival den største vinneren, ettersom selskapets aksjer også handles på New York-børsen, og i samme sektor steg Norwegian Cruise Line med 7 prosent. Forøvrig var Coinbase-kursen nesten 8 prosent høyere, i kjølvannet av en hyggelig innhenting i cryptomarkedet. Bitcoin dalte nylig til under 99.000 dollar, men tirsdag ettermiddag lå nivået igjen på mer enn 105.000. Andre populære digitale valutaer fikk et løft på 4–6 prosent.